I criminali ora utilizzano i modelli LLM di frontiera e l'automazione basata sull'intelligenza artificiale per mappare le reti e muoversi lateralmente al loro interno in pochi minuti. In questo modo, i team addetti alla sicurezza hanno molto meno tempo per bloccare le attività sospette prima che raggiungano i sistemi su cui si basano i servizi di assistenza ai pazienti.