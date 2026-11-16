Gli ambienti IT del settore sanitario si basano su comunicazioni costanti e sicure offerte da sistemi clinici, applicazioni legacy, dispositivi medici connessi, carichi di lavoro nel cloud e fornitori di terze parti. Una connettività eccessivamente ampia trasforma anche una sola credenziale in una via d'accesso ai sistemi interni.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
I criminali ora utilizzano i modelli LLM di frontiera e l'automazione basata sull'intelligenza artificiale per mappare le reti e muoversi lateralmente al loro interno in pochi minuti. In questo modo, i team addetti alla sicurezza hanno molto meno tempo per bloccare le attività sospette prima che raggiungano i sistemi su cui si basano i servizi di assistenza ai pazienti.
Le difese perimetrali non possono contenere minacce già presenti all'interno delle reti, soprattutto in quelle di tipo flat in cui gli attacchi possono effettuare facilmente il movimento laterale tra un sistema e l'altro. Inoltre, i controlli statici possono rallentare il contenimento delle minacce e interrompere le attività sanitarie fondamentali.
Akamai Guardicore Segmentation offre una visione attuale sul modo con cui applicazioni, carichi di lavoro, utenti e dispositivi comunicano tra loro, trasformando tale intelligence in policy basate sul privilegio minimo. Le funzionalità basate sull'AI aiutano i team analizzando il comportamento delle applicazioni, creando e spiegando le policy e valutando l'impatto delle policy prima di applicarle.
Claroty fornisce un contesto più approfondito sulle risorse cliniche e mediche, tra cui identità dei dispositivi, protocolli e rischi. Akamai Guardicore Segmentation combina questa intelligence con la propria visione sulle dipendenze dei carichi di lavoro per valutare i tentativi di connessione effettuati rispetto alle policy basate sul privilegio minimo.
La soluzione offre una visibilità chiara e controlli delle policy applicabili ai vari data center, alle piattaforme cloud, ai sistemi legacy e ai dispositivi medici connessi. In tal modo, i team addetti alla sicurezza possono dimostrare un controllo granulare sull'accesso alle informazioni sanitarie protette (PHI) e sulla connettività generale del sistema durante gli audit.