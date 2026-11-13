医疗保健 IT 环境的正常运转，高度依赖临床系统、老旧应用程序、互联医疗设备、云工作负载以及第三方供应商之间的持续安全交互。过于宽松的互联网权限，会让单个被盗凭证演变成畅通无阻地穿梭于各系统之间的通道。
常见问题
常见问题
攻击者现在利用前沿 LLM 与 AI 驱动的自动化手段，仅需短短几分钟便能映射网络并执行横向移动。这使得安全团队在可疑活动波及支持患者护理的系统之前，用于阻止它的时间大幅缩短。
边界防御无法遏制已经潜入网络内部的威胁，尤其是在扁平化网络中，攻击极易在各个系统间扩散。此外，静态控制措施会导致威胁遏制响应迟缓，并对关键临床工作造成干扰。
Akamai Guardicore Segmentation 提供应用程序、工作负载、用户及设备之间通信状况的实时视图，并根据此类情报生成最小权限策略。AI 赋能的功能通过分析应用程序行为、创建和解析策略，以及在强制执行前测试策略影响，全面协助安全团队。
Claroty 提供有关临床与医疗资产的深层上下文信息，涵盖设备身份、通信协议及安全风险。Akamai Guardicore Segmentation 将此情报与其自身的工作负载依赖关系视图相结合，依据最小权限策略对发起的连接尝试请求进行评估。
该解决方案可助力企业清晰监测数据中心、云平台、老旧系统及联网医疗设备及强制执行策略控制。这有助于安全团队在审计期间充分证明：其已对受保护的健康信息 (PHI) 访问权限及整体系统连接实施精细控制。