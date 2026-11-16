脅威アクターは、フロンティアLLMとAI駆動型の自動化を活用して、ネットワークをマッピングし、わずか数分で横方向に移動できるようになりました。これにより、セキュリティチームが患者ケアの支援システムに到達する前に疑わしいアクティビティを停止するまでの時間は、大幅に短縮されました。