ヘルスケア業界のIT環境は、臨床システム、レガシーアプリケーション、接続された医療機器、クラウドワークロード、サードパーティベンダー全体にわたる安定したセキュアな通信に依存しています。接続範囲が過剰に広がると、1つの認証情報が侵害されることでシステム全体につながる経路が開かれてしまいます。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
脅威アクターは、フロンティアLLMとAI駆動型の自動化を活用して、ネットワークをマッピングし、わずか数分で横方向に移動できるようになりました。これにより、セキュリティチームが患者ケアの支援システムに到達する前に疑わしいアクティビティを停止するまでの時間は、大幅に短縮されました。
境界防御では、すでにネットワーク内に存在する脅威、特にシステム間で攻撃が容易に移動できてしまうフラットネットワーク内の脅威を封じ込めることができません。さらに、静的な制御により、封じ込めが遅滞し、重要な臨床作業が中断するおそれがあります。
Akamai Guardicore Segmentationは、現在のアプリケーション、ワークロード、ユーザー、デバイスの通信方法を可視化し、そのインテリジェンスを最小権限ポリシーに変換します。AIを活用した機能では、アプリケーションのふるまいを分析し、ポリシーの作成と説明を行い、ポリシーの適用前にその影響をテストすることで、チームを支援します。
Clarotyは、デバイスアイデンティティ、プロトコル、リスクを含む、臨床資産や医療資産に関するより深いコンテキストを提供します。Akamai Guardicore Segmentationは、このインテリジェンスをワークロードの依存関係を示す独自ビューと組み合わせて、最小権限ポリシーに照らして試行された接続を評価します。
本ソリューションは、データセンター、クラウドプラットフォーム、レガシーシステム、接続された医療機器全体にわたって、明確な可視性と適用可能なポリシー制御を提供します。これにより、セキュリティチームは、監査中に保護対象医療情報（PHI）へのアクセスとシステム全体の接続性をきめ細かく制御できることを証明できるようになります。