기업은 선정된 후보 벤더사들에 RFP를 배포하고, 요구사항별로 상세한 기능 명세서 및 참고 자료와 함께 기능 지원 여부에 대해 예/아니오로 답변을 제출하도록 요구하고, 보안 및 운영 요구사항에 대해 평가 점수를 비교해야 합니다.