평가 항목에는 AI 검색 및 커버리지, 리스크 평가 및 맥락 인식, 정책 기반 거버넌스, 실시간 적용, 모니터링 및 감사 기능, 아키텍처 적합성, 배포 및 관리, 벤더사의 미래 대비 역량 등이 포함되어야 합니다.
핵심 내용
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AI 사용을 모니터링하지 않으면 기업에 심각한 보안 사각지대가 형성됨
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브라우저 내에서 작동하는 섀도 AI는 민감한 IP를 노출시키므로, 기업의 가시성을 유지하려면 여러 환경에 걸친 지속적인 탐색이 필요합니다.
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사후 모니터링만으로는 진행 중인 데이터 유출을 막을 수 없음
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민감한 데이터를 활용한 AI 프롬프팅은 보안을 위협하고 컴플라이언스에 영향을 미칩니다. 기업에는 노출된 정보를 즉시 삭제하거나 차단할 수 있는 실시간 상호작용 제어 기능이 필요합니다.
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신원의 경계가 모호한 상태를 방치하면 기존의 정책 제어 기능이 무력화됨
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개인 계정과 기업 계정이 혼용되면 보안이 취약해지므로, 맥락과 디바이스를 인식하는 동적인 정책 적용이 필요합니다.
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정적인 보안 아키텍처로는 에이전틱 워크플로를 관리할 수 없음
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급격히 커지는 AI 리스크가 기존 툴의 대응력을 앞지르고 있어 적응형 리스크 모델링과 새로운 보안 접근 방식이 필요합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
기업은 선정된 후보 벤더사들에 RFP를 배포하고, 요구사항별로 상세한 기능 명세서 및 참고 자료와 함께 기능 지원 여부에 대해 예/아니오로 답변을 제출하도록 요구하고, 보안 및 운영 요구사항에 대해 평가 점수를 비교해야 합니다.
솔루션은 웹 브라우저, 전용 AI 브라우저, SaaS 플랫폼, 브라우저 확장 프로그램, 네이티브 데스크톱 앱, 개발자 IDE 플러그인, 자율 에이전틱 워크플로의 AI 사용 현황을 탐색해야 합니다.
플랫폼은 허용(Allow), 모니터링(Monitor), 경고(Warn), 근거 제시 후 우회(Bypass with Justification), 차단(Block), 교정(Redact) 등의 여러 가지 실시간 적용 모드를 지원해야 합니다.
해당 가이드에서는 솔루션이 PII, PHI, IP와 같은 민감한 데이터를 차단하고 프롬프트 인젝션 공격을 방지하기 위해 인풋, 프롬프트, 업로드 파일, 응답을 실시간으로 검사하는지 여부를 평가합니다.
해당 솔루션은 엔드포인트 에이전트나 OS 수준의 변경 없이 상호작용 계층에서 작동하고, 네트워크 수정이 전혀 필요 없이 중앙 집중식 정책 관리를 지원하며, 수 시간 내에 배포 가능해야 합니다.
벤더사가 아직 출시되지 않은 툴에 대해서도 툴에 구애받지 않는 커버리지를 제공하는지, 정적 룰 대신 AI/ML 탐지 기술을 활용하는지, 에이전틱 워크플로에 적응하는지, 전용 온보딩 절차와 교육을 제공하는지 여부를 평가합니다.