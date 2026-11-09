Le valutazioni devono comprendere l'individuazione e la copertura dell'AI, la valutazione dei rischi e la consapevolezza contestuale, la governance basata sulle policy, l'applicazione delle policy in tempo reale, il monitoraggio e la verificabilità, l'adattamento dell'architettura, le operazioni di implementazione e gestione e la protezione dall'obsolescenza offerta dai fornitori.