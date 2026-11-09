Le valutazioni devono comprendere l'individuazione e la copertura dell'AI, la valutazione dei rischi e la consapevolezza contestuale, la governance basata sulle policy, l'applicazione delle policy in tempo reale, il monitoraggio e la verificabilità, l'adattamento dell'architettura, le operazioni di implementazione e gestione e la protezione dall'obsolescenza offerta dai fornitori.
Concetti chiave
-
Gli strumenti basati sull'AI non monitorati creano vulnerabilità aziendali critiche
-
L'AI ombra che opera all'interno dei browser espone la proprietà intellettuale sensibile, richiedendo una continua individuazione in più ambienti per mantenere la visibilità dell'organizzazione.
-
Il monitoraggio post-evento non è in grado di bloccare le fughe dei dati attivi
-
I prompt dell'AI relativi ai dati sensibili sono una minaccia per la sicurezza e influiscono sulla conformità. Le organizzazioni hanno bisogno di controlli delle interazioni in tempo reale in grado di oscurare o bloccare istantaneamente l'esposizione dei dati sensibili.
-
L'offuscamento delle identità non controllato ignora i controlli delle policy tradizionali
-
La combinazione di account personali e aziendali indebolisce il sistema di sicurezza, richiedendo l'applicazione di policy dinamiche e sensibili al contesto e ai dispositivi.
-
Le architetture di sicurezza statiche non riescono a gestire i workflow agentici
-
I rischi per l'AI in rapida evoluzione superano quelli degli strumenti legacy, richiedendo una modellazione adattiva dei rischi e nuovi approcci alla sicurezza.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Le organizzazioni dovrebbero distribuire la guida ai criteri RFP ai fornitori selezionati, richiedendo di rispondere in modo affermativo o negativo e di fornire descrizioni dettagliate delle funzionalità offerte, oltre a riferimenti per ciascun requisito, in modo da poter poi confrontare i punteggi con le proprie esigenze operative e di sicurezza.
Le soluzioni devono rilevare l'utilizzo dell'AI all'interno di browser web, browser basati sull'AI dedicati, piattaforme SaaS, estensioni del browser, app desktop native, plug-in IDE per sviluppatori e workflow agentici autonomi.
La piattaforma deve supportare più modalità di applicazione delle policy in tempo reale per consentire, monitorare, avvisare, ignorare con giustificazione, bloccare e oscurare gli accessi.
La guida valuta se le soluzioni ispezionano input, prompt, caricamenti e risposte in tempo reale per bloccare i dati sensibili come PII, PHI e IP, bloccando, al contempo, gli attacchi di prompt injection.
La soluzione dovrebbe funzionare a livello di interazione senza richiedere agenti degli endpoint o modifiche del sistema operativo né modifiche alla rete, supportare la gestione delle policy centralizzata e implementarla nel giro di poche ore.
La soluzione valuta se i vendor offrono una copertura indipendente per gli strumenti non rilasciati, se utilizzano il rilevamento basato sull'AI/ML invece di regole statiche, se si adattano ai workflow agentici e se forniscono processi di onboarding e formazione dedicati.