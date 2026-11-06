评估应涵盖以下方面：AI 发现与覆盖范围、风险评估与上下文感知、基于策略的治理、实时执行、监控与可审计性、架构适配性、部署与管理，以及供应商的前瞻性保障。
核心要点
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缺乏监控的 AI 工具会造成严重的企业安全盲点
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影子 AI 在浏览器内运行会暴露敏感的 IP，因此需要持续进行多环境发现，以保持企业范围内的可见性。
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事后监控无法阻止正在进行的数据泄露
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在对敏感数据进行 AI 提示会威胁安全并影响合规。企业需要实时交互管控机制，能够即时脱敏或阻止数据暴露。
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若不加以管控，身份模糊将绕过传统的策略管控机制
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个人帐户与企业帐户混用会削弱安全性，因此需要基于动态上下文和设备感知的策略执行。
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静态安全架构无法治理智能体工作流
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快速演变的 AI 风险正在超越传统工具的应对能力，因此企业需要自适应风险建模能力以及全新的安全方法。
常见问题
常见问题
企业应将 RFP 分发给入围供应商，要求其针对每项要求提供“是/否”回答，并附上详细的能力说明和参考案例，同时将评分与安全和运营需求进行对比。
解决方案必须发现以下环境中的 AI 使用情况：网络浏览器、专用 AI 浏览器、SaaS 平台、浏览器扩展程序、原生桌面应用程序、开发者 IDE 插件，以及自主智能体工作流。
该平台必须支持多种实时执行模式，具体包括：允许、监控、警告、附理由绕过、阻止和脱敏。
该指南评估解决方案是否能实时检查输入、提示词、上传内容和响应，以阻止 PII、PHI 和 IP 等敏感数据泄露，同时阻止提示词注入攻击。
该解决方案应在交互层运行，无需端点智能体或操作系统级更改，无需网络改造，支持集中式策略管理，并能在数小时内完成部署。
该指南评估供应商是否能为尚未发布的工具提供不依赖特定工具的覆盖、是否利用 AI/ML 检测而非静态规则、是否适配智能体工作流，以及是否提供专门的上手引导和培训。