Las evaluaciones deben abarcar la detección y cobertura de la IA, la evaluación de riesgos y la concienciación contextual, la gobernanza basada en políticas, la aplicación en tiempo real, la supervisión y la auditabilidad, el ajuste de la arquitectura, implementación y gestión, y preparación de los proveedores para el futuro.
Conclusiones clave
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Las herramientas de IA sin supervisión crean puntos ciegos críticos para la empresa
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La IA en la sombra que funciona dentro de los navegadores expone la IP confidencial, lo que requiere la detección continua de varios entornos para mantener la visibilidad de la organización.
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La monitorización posterior al evento no detiene la fuga de datos activa
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La activación de la IA en los datos confidenciales amenaza la seguridad y afecta al cumplimiento. Las organizaciones necesitan controles de interacción en tiempo real que puedan ocultar o bloquear la exposición al instante.
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El descontrol de las identidades evita los controles de políticas tradicionales
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Las cuentas mixtas personales y corporativas debilitan la seguridad, lo que requiere una aplicación dinámica de políticas con reconocimiento del contexto y del dispositivo.
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Las arquitecturas de seguridad estáticas no pueden controlar los flujos de trabajo ágiles
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Los riesgos de la IA en rápida evolución están superando a las herramientas heredadas, lo que requiere modelos de riesgos adaptables y nuevos enfoques de seguridad.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Las organizaciones deben distribuir la solicitud de propuesta a los proveedores preseleccionados, solicitar respuestas Sí/No junto con descripciones detalladas de las capacidades y referencias para cada requisito, y comparar las puntuaciones con las necesidades operativas y de seguridad.
Las soluciones deben detectar el uso de la IA en navegadores web, navegadores de IA dedicados, plataformas SaaS, extensiones de navegador, aplicaciones de escritorio nativas, plug-ins de IDE para desarrolladores y flujos de trabajo autónomos.
La plataforma debe ser compatible con varios modos de aplicación en tiempo real: En concreto, Permitir, Supervisar, Avisar con justificación, bloquear y Redactar.
La guía evalúa si las soluciones inspeccionan entradas, solicitudes, cargas y respuestas en tiempo real para bloquear datos confidenciales como PII, PHI e IP, al tiempo que detienen las inyecciones de solicitudes.
La solución debe funcionar en la capa de interacción sin agentes de puesto final ni cambios a nivel de sistema operativo, sin necesidad de realizar modificaciones en la red, admitir la gestión centralizada de políticas e implantarla en cuestión de horas.
Evalúa si los proveedores ofrecen una cobertura independiente de las herramientas no lanzadas, utilizan la detección de IA/ML en lugar de reglas estáticas, se adaptan a flujos de trabajo ágiles y proporcionan una incorporación y formación específicas.