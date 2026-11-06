Die Bewertung sollte KI‑Erkennung und -Abdeckung, Risikobewertung und Kontextbewusstsein, richtlinienbasierte Governance, Echtzeit-Durchsetzung, Überwachung und Auditfähigkeit, Architektureignung, Bereitstellung und Verwaltung sowie die Zukunftssicherheit der Anbieter umfassen.
Wichtige Erkenntnisse
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Nicht überwachte KI‑Tools schaffen kritische Schwachstellen in Unternehmen:
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Schatten‑KI, die innerhalb von Browsern arbeitet, kann geistiges Eigentum und andere sensible Inhalte offenlegen. Deshalb brauchen Unternehmen eine kontinuierliche Erkennung in sämtlichen Umgebungen, um optimale Transparenz zu gewährleisten.
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Eine Überwachung nach dem Ereignis kann aktiven Datenverlust nicht stoppen:
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KI‑Prompts mit sensiblen Daten gefährden die Sicherheit und beeinträchtigen die Compliance. Deshalb benötigen Unternehmen Echtzeit-Interaktionskontrollen, die sofort Daten maskieren oder eine Offenlegung verhindern können.
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Unklare Identitäten umgehen herkömmliche Richtlinienkontrollen:
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Wenn Mitarbeiter sowohl persönliche als auch geschäftliche Konten verwenden, wird hierdurch die Sicherheit geschwächt. Deshalb brauchen Unternehmen eine dynamische, kontext- und geräteabhängige Richtliniendurchsetzung.
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Statische Sicherheitsarchitekturen können agentische Workflows nicht kontrollieren:
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KI‑Risiken entwickeln sich schnell weiter und überfordern damit ältere Tools. Stattdessen brauchen Unternehmen adaptive Risikomodelle und neue Sicherheitsansätze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Unternehmen sollten die Ausschreibungsfragen an Anbieter senden, Ja-/Nein-Antworten mit detaillierten Funktionsbeschreibungen und Referenzen für jede Anforderung anfordern und die Bewertungen mit ihren Sicherheits- und Betriebsanforderungen vergleichen.
Lösungen müssen die KI‑Nutzung über Webbrowser, dedizierte KI‑Browser, SaaS‑Plattformen, Browsererweiterungen, native Desktopanwendungen, IDE‑Plugins und autonome agentische Workflows hinweg erkennen.
Die Plattform muss mehrere Echtzeit-Durchsetzungsmodi unterstützen: zulassen, überwachen, warnen, begründete Ausnahme gewähren, blockieren und maskieren.
Der Leitfaden bewertet, ob Lösungen Eingaben, Prompts, Uploads und Antworten in Echtzeit prüfen können, um sensible Informationen wie personenbezogene Daten, geschützte Gesundheitsinformationen und geistiges Eigentum zu blockieren und Prompt Injection zu verhindern.
Die Lösung sollte auf Interaktionsebene arbeiten – ohne Endpoint-Agenten oder Änderungen auf Betriebssystemebene –, keine Netzwerkänderungen erfordern, eine zentrale Richtlinienverwaltung unterstützen und sich innerhalb weniger Stunden bereitstellen lassen.
Er bewertet, ob Anbieter eine toolunabhängige Abdeckung für bisher unveröffentlichte Tools bieten, KI-/ML‑Erkennung anstelle statischer Regeln nutzen, sich agentischen Workflows anpassen können und dedizierte Onboarding- und Schulungsmaßnahmen bereitstellen.