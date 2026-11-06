Les domaines à évaluer comprennent la détection et la couverture de l'IA, l'évaluation des risques et la compréhension du contexte, la gouvernance basée sur des règles, l'application des contrôles en temps réel, la supervision et l'auditabilité, l'adéquation architecturale, le déploiement et la gestion, ainsi que la pérennité de la solution proposée par le fournisseur.
Points à retenir
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Les outils d'IA non surveillés créent des angles morts critiques au sein des entreprises
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L'usage non maîtrisé de l'IA, également appelé IA fantôme, dans les navigateurs expose de la propriété intellectuelle sensible. Une détection continue dans l'ensemble des environnements est essentielle pour préserver la visibilité des entreprises.
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La surveillance a posteriori est inefficace contre les fuites de données actives
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L'utilisation de données sensibles dans les pompts d'IA présente des risques pour la sécurité et la conformité. Les entreprises ont besoin de mécanismes de contrôle en temps réel capables de masquer ou de bloquer instantanément toute exposition.
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L'absence de contrôle sur les identités facilite le contournement des mesures de sécurité traditionnelles
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L'utilisation conjointe de comptes personnels et professionnels affaiblit la sécurité. Elle nécessite l'application dynamique de règles tenant compte du contexte et du terminal.
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Les architectures de sécurité statiques ne permettent pas de gouverner les flux de travail agentiques
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L'évolution rapide des risques liés à l'IA dépasse les capacités des outils traditionnels. De nouveaux modèles adaptatifs d'évaluation des risques et de nouvelles approches de sécurité s'imposent.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Les entreprises doivent transmettre le questionnaire aux fournisseurs retenus, leur demander de répondre par oui ou non en décrivant les capacités de la solution de façon détaillée et en indiquant des références pour chaque exigence, puis comparer les résultats en fonction de leurs besoins opérationnels et de sécurité.
Les solutions doivent être capables de détecter l'utilisation de l'IA sur les navigateurs Web, les navigateurs dédiés à l'IA, les plateformes SaaS, les extensions de navigateur, les applications de bureau natives, les plug-ins d'IDE destinés aux développeurs et les flux de travail agentiques autonomes.
La plateforme doit proposer plusieurs modes d'application des règles en temps réel : Autoriser, Surveiller, Avertir, Contourner avec justification, Bloquer et Masquer les données sensibles.
Le guide vérifie si la solution inspecte en temps réel les saisies utilisateur, les prompts d'IA, les fichiers importés et les réponses générées afin de bloquer les données sensibles, telles que les informations personnelles identifiables (PII), les informations de santé protégées (PHI) et la propriété intellectuelle, tout en empêchant les attaques par injection de prompts.
La solution doit fonctionner au niveau de la couche d'interaction, sans agent sur les points de terminaison ni modification du système d'exploitation, ne nécessiter aucune modification du réseau, prendre en charge une gestion centralisée des règles et pouvoir être déployée en quelques heures.
Il vérifie si les fournisseurs proposent une couverture indépendante des outils, y compris pour des solutions qui ne sont pas encore commercialisées, s'appuient sur des mécanismes de détection basés sur l'IA et l'apprentissage automatique plutôt que sur des règles statiques, s'adaptent aux flux de travail agentiques et offrent un accompagnement dédié à l'intégration et à la formation.