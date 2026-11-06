Les domaines à évaluer comprennent la détection et la couverture de l'IA, l'évaluation des risques et la compréhension du contexte, la gouvernance basée sur des règles, l'application des contrôles en temps réel, la supervision et l'auditabilité, l'adéquation architecturale, le déploiement et la gestion, ainsi que la pérennité de la solution proposée par le fournisseur.