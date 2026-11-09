As avaliações devem abranger a descoberta e a cobertura de IA, a avaliação de riscos e a consciência contextual, a governança baseada em políticas, a aplicação em tempo real, o monitoramento e a auditabilidade, a adequação da arquitetura, a implantação e o gerenciamento, além de garantir a viabilidade futura do fornecedor.
Principais conclusões
-
Ferramentas de IA sem monitoramento criam pontos cegos críticos nas empresas
-
A IA sombra que opera dentro dos navegadores expõe propriedade intelectual confidencial, exigindo a identificação contínua em múltiplos ambientes para manter a visibilidade organizacional.
-
O monitoramento pós-evento não consegue impedir o vazamento ativo de dados.
-
O uso de prompts de IA com dados confidenciais ameaça a segurança e compromete a conformidade. As organizações precisam de controles de interação em tempo real que permitam ocultar informações confidenciais ou bloquear a exposição instantaneamente.
-
A ocultação não controlada de identidades contorna os controles tradicionais de políticas
-
Contas mistas, pessoais e corporativas enfraquecem a segurança, exigindo a aplicação de políticas dinâmicas, adaptadas ao contexto e ao dispositivo.
-
Arquiteturas de segurança estáticas não conseguem gerenciar fluxos de trabalho baseados em agentes.
-
Os riscos da inteligência artificial, em rápida evolução, estão superando as ferramentas tradicionais, exigindo modelos de gestão de riscos adaptáveis e novas abordagens de segurança.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
As organizações devem enviar a RFP aos fornecedores pré-selecionados, exigir respostas de "Sim" ou "Não", acompanhadas de descrições detalhadas das capacidades e de referências para cada requisito, e comparar as pontuações com as necessidades de segurança e operacionais.
As soluções devem identificar o uso de IA em navegadores web, navegadores dedicados à IA, plataformas SaaS, extensões de navegador, aplicações nativas para desktop, plug-ins para IDE de desenvolvedores e fluxos de trabalho autônomos baseados em agentes.
A plataforma deve suportar vários modos de aplicação em tempo real — especificamente: Permitir, Monitorar, Avisar, Ignorar com justificativa, Bloquear e Censurar.
O guia avalia se as soluções inspecionam entradas, prompts, arquivos enviados e respostas em tempo real para bloquear dados confidenciais, como PII, PHI e propriedade intelectual, além de impedir ataques de injeção de prompts.
A solução deve operar na camada de interação, sem a necessidade de agentes nos endpoints ou alterações no sistema operacional, não exigir modificações na rede, oferecer suporte à gestão centralizada de políticas e ser implementada em poucas horas.
Ele avalia se os fornecedores oferecem suporte independente de ferramentas para tecnologias ainda não lançadas, utilizam detecção baseada em IA/ML em vez de regras estáticas, adaptam-se a fluxos de trabalho baseados em agentes e fornecem serviços dedicados de implementação e treinamento.