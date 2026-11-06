評価に含めるべき項目は、AIの探索と使用範囲の特定、リスク評価とコンテキスト認識、ポリシーベースのガバナンス、リアルタイムの制御適用、監視と監査可能性、アーキテクチャの適合性、展開と管理、ベンダーの将来性です。
重要ポイント
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AIツールを監視できていないと、企業全体に重大な盲点が生じる
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ブラウザー内で動作するシャドーAIは機密性の高いIPを公開するため、組織の可視性を維持するためには複数環境にわたる継続的な探索が必要です。
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事後的な監視では進行中のデータ漏えいを阻止できない
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機微な情報に関するAIプロンプティングは、セキュリティを脅かし、コンプライアンスに影響を及ぼします。組織には、即座にデータを秘匿化して公開を阻止できるリアルタイムのインタラクション制御が必要です。
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アイデンティティが曖昧な状態が放置されれば、従来のポリシー制御を回避されてしまう
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個人アカウントと企業アカウントが混在しているとセキュリティが弱体化するため、コンテキスト認識型およびデバイス認識型の動的なポリシー適用が必要です。
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静的なセキュリティアーキテクチャではエージェント型ワークフローを管理できない
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急速に進化するAIリスクは従来のツールを上回っているため、適応性のあるリスクモデリングと新たなセキュリティアプローチが求められます。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
組織はベンダー候補にRFPを出し、各要件について「はい／いいえ」の回答、詳細な機能説明、参考資料を求め、スコアをセキュリティ要件および運用要件と比較・評価することが推奨されます。
Webブラウザー、専用AIブラウザー、SaaSプラットフォーム、ブラウザー拡張機能、ネイティブ・デスクトップ・アプリ、開発者向けIDEプラグイン、およびエージェント型ワークフローにおけるAI使用を探索するソリューションでなければなりません。
複数のリアルタイム適用モード（特に許可、監視、警告、正当な理由のあるバイパス、ブロック、秘匿化）をサポートするプラットフォームでなければなりません。
このガイドでは、ソリューションが入力、プロンプト、アップロード、応答をリアルタイムで検査して、機微な情報（PII、PHI、IPなど）の漏えいを阻止すると同時に、プロンプトインジェクションを防止するかどうかを評価します。
エンドポイントエージェントやOSレベルの変更を必要とせずにインタラクション層で動作し、ネットワークの変更が一切不要で、一元的なポリシー管理をサポートし、数時間以内に展開できるソリューションである必要があります。
ベンダーがツールに依存しない対応範囲によって未発表のツールにも対応できるか、静的なルールではなくAI／MLによる検知を活用しているか、エージェント型ワークフローに順応しているか、専用のオンボーディングやトレーニングを提供しているかを評価します。