[00:00–00:40] Introdução: Thorsten Hans, Advogado de Desenvolvedores Sênior na Akamai, apresenta o objetivo de criar e implantar uma aplicação distribuída globalmente em menos de dois minutos, usando o Spin e o Akamai Functions, sem edições de vídeo ou aceleração.

[00:40–00:54] Inicialização do projeto: Criação de uma nova aplicação usando o comando ‘spin new’ e selecionando um modelo HTTP em Rust fornecido pelo Spin.

[00:54–01:09] Edição de código: Abertura do arquivo src/lib.rs no Neovim para modificar a string de resposta para “Hello Akamai Functions!” e remover parâmetros e importações não utilizados.

[01:09–01:23] Compilação para WebAssembly: Executando o spin build para compilar o código-fonte Rust em um componente WebAssembly.

[01:23–01:34] Teste local: Executando ‘spin up’ para hospedar a aplicação localmente em 127.0.0.1:3000 e executando ‘curl’ em um terminal secundário para verificar a resposta local.

[01:34–02:29] Implantação global e testes remotos: Implantando a aplicação via Spin (também conhecida como ‘deploy --no-confirm’), enviando o artefato para o registro, implantando nas regiões de serviço do Akamai Functions e testando o endpoint público ativo com ‘curl’.

[02:29–02:54] Conclusão: Resumo da eficiência do fluxo de trabalho do desenvolvedor e um apelo à ação para que os espectadores instalem o Spin e explorem o Akamai Functions por meio dos links fornecidos.