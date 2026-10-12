[00:00–00:40] Introducción: Thorsten Hans, desarrollador principal y defensor de Akamai, presenta el objetivo de crear y desplegar una aplicación distribuida a nivel global en menos de dos minutos utilizando Spin y Akamai Functions, sin necesidad de edición o aceleración de vídeo.

[00:40–00:54] Inicio del proyecto: Crear una nueva aplicación utilizando el comando `spin new` y seleccionando una plantilla HTTP en Rust proporcionada por Spin.

[00:54–01:09] Edición de código: Abre el archivo src/lib.rs en Neovim para modificar la cadena de respuesta y que muestre "¡Hola Akamai Functions!" y eliminar parámetros o importaciones que no se utilicen.

[01:09–01:23] Compilación a WebAssembly: Ejecutando `spin build` para compilar el código fuente en Rust y convertirlo en un componente WebAssembly.

[01:23–01:34] Pruebas locales: Ejecutar spin Up para alojar la aplicación localmente en 127.0,0.1:3000 y ejecutar curl en un terminal secundario para verificar la respuesta local.

[01:34–02:29] Implementación global y pruebas a distancia: Implementar la aplicación mediante el comando `spin deploy --no-confirm`, subir el artefacto al registro, desplegarlo en las regiones del servicio Akamai Functions y probar el endpoint público en vivo con `curl`.

[02:29–02:54] Conclusión: Resumen de la eficiencia del flujo de trabajo de los desarrolladores y una invitación a los espectadores a instalar Spin y explorar las funciones de Akamai a través de los enlaces proporcionados.