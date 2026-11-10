[00:00–00:07] 웹 어셈블리의 제로 트러스트 설계: 맷 버처는 웹 어셈블리를 애초부터 코드 실행 그 자체를 기본적으로 신뢰할 수 없다는 전제를 두고 설계된 런타임이라고 정의합니다.



[00:07–00:10] 제목 카드 소개: 도입부 제목 그래픽이 핵심 주제인 ‘AI 에이전트를 보호하는 방법’을 제시합니다.



[00:10–00:33] 웹 어셈블리 샌드박스 아키텍처: 버처는 Akamai Functions가 웹 어셈블리 샌드박스 내에서 실행된다는 점을 언급하며, 기존 표준 컨테이너 시스템과의 차별점과 관련하여 자주 묻는 질문에 답변합니다.



[00:33–01:17] 컨테이너와 네이티브 샌드박스의 보안 수준 비교: 버처는 가상 머신과 컨테이너가 주로 리소스 할당에 중점을 두며 시간이 지남에 따라 점진적으로 보안 강화 조치를 취해야 했던 반면, 웹 어셈블리는 웹 브라우저 내의 리스크를 방어하기 위해 설계 단계부터 강화된 보안이 적용되어 있다고 설명합니다.



[01:17–01:39] 자율 AI 에이전트를 보호하기 위한 변화: 버처는 2021년 당시, 해당 플랫폼의 아키텍처 설계가 앞날을 내다본 것이었다고 언급합니다. 이는 예기치 못하거나 또는 바람직하지 않은 행위를 방지하기 위한 제어 메커니즘이 필요한 오늘날의 AI 에이전트에 매우 적절한 설계였기 때문입니다.



[01:39–02:05] 기본 거부 방식의 실행 환경: Butcher는 샌드박스의 기본 거부(default-deny) 체계를 설명하며, 이것은 네트워크 리소스와 메모리에 대한 권한을 사후에 제한하지 않고 명시적으로 허용된 기능만을 에이전트에게 엄격하게 부여하는 방식이라고 설명합니다.



[02:05–02:11] Akamai Cloud 아우트로: 끝을 알리는 애니메이션 그래픽에 Akamai Cloud 로고가 표시됩니다.