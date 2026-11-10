[00:00–00:07] Arquitetura Zero Trust do WebAssembly: Matt Butcher define o WebAssembly como um ambiente de execução projetado desde o início com base no pressuposto fundamental de que a execução de código não pode ser considerada confiável por natureza.



[00:07–00:10] Introdução do título: Um gráfico de título introdutório apresenta o tema central: Como garantir a segurança dos agentes de IA?



[00:10–00:33] Arquitetura de sandbox do WebAssembly: Butcher observa que o Akamai Functions é executado dentro de uma sandbox do WebAssembly e descreve como responde às perguntas frequentes sobre o que o diferencia dos sistemas de contêineres convencionais.



[00:33–01:17] Segurança por meio de contêineres versus segurança por sandboxing nativo: Butcher explica que, enquanto as máquinas virtuais e os contêineres se concentravam principalmente na alocação de recursos e exigiam um fortalecimento gradual ao longo do tempo, o WebAssembly foi fortalecido desde o início especificamente para mitigar riscos no navegador da web.



[01:17–01:39] Evolução rumo à segurança de agentes de IA autônomos: Butcher reflete sobre como as raízes arquitetônicas da plataforma, que remontam a 2021, se mostraram visionárias para os agentes modernos de IA, que exigem medidas de contenção contra ações inesperadas ou indesejáveis.



[01:39–02:05] Ambientes de execução com restrição por padrão: Butcher descreve a postura de “negação por padrão” da sandbox, explicando que aos agentes são concedidos estritamente direitos explícitos de acesso aos recursos de rede e à memória, em vez de serem restringidos posteriormente.



[02:05–02:11] Fim do vídeo sobre a Akamai Cloud: Um gráfico animado de encerramento exibe o logotipo da Akamai Cloud.