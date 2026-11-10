[00:00–00:07] WebAssembly 的 Zero Trust 设计：Matt Butcher 将 WebAssembly 定义为一种从头开始构建的运行时，其核心前提是：执行代码本身是不可信的。



[00:07–00:10] 片头字幕介绍：开场标题画面抛出了核心议题：如何保障 AI 智能体的安全？



[00:10–00:33] WebAssembly 沙盒架构：Butcher 指出，Akamai Functions 运行在 WebAssembly 沙盒内，并回应了业界关于它与标准容器系统之间区别的广泛质询。



[00:33–01:17] 容器与原生沙盒安全机制的对比：Butcher 解释道，虚拟机和容器主要侧重于资源分配，并且需要随着时间推移逐步增强安全性；而 WebAssembly 在设计之初就进行了安全加固，旨在专门化解 Web 浏览器中的各类风险。



[01:17–01:39] 面向保障自主 AI 智能体安全的演进：Butcher 回顾道，该平台于 2021 年奠定的架构基础被证明极具前瞻性，因为现代 AI 智能体需要安全隔离机制来防范其执行意外或不想要的操作。



[01:39–02:05] “默认拒绝”执行环境：Butcher 概述了沙盒的默认拒绝安全态势，并解释道，智能体仅被严格授予对网络资源和内存的明确操作权限，而非在事后才加以限制。



[02:05–02:11] Akamai Cloud 片尾：一段动态片尾画面显示出 Akamai Cloud 标志。