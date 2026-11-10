[00:00–00:07] WebAssemblyのゼロトラスト設計：Matt ButcherはWebAssemblyを、コードの実行は本質的に信頼できないものであるという根本的な前提に基づいてゼロから設計されたランタイムであると定義します。



[00:07–00:10] タイトルカードによる導入：導入のタイトルグラフィックで、「どのようにAIエージェントのセキュリティを確保するか」という中核的なテーマを提示します。



[00:10–00:33] WebAssemblyのサンドボックスアーキテクチャ：Butcherは、Akamai FunctionsがWebAssemblyのサンドボックス内で動作することに言及し、標準的なコンテナシステムとの違いに関する幅広い問い合わせに対応していると述べています。



[00:33–01:17] コンテナとネイティブ・サンドボックス・セキュリティの比較：Butcherは、仮想マシンやコンテナは主にリソース割り当てに重点を置いており、時間の経過とともに段階的なセキュリティ強化が必要だったのに対し、WebAssemblyは特にWebブラウザー内のリスクを緩和するために初めから強化されていたと説明しています。



[01:17–01:39] 自律型AIエージェントのセキュリティ確保に向けた進化：Butcherは、2021年に生まれたプラットフォームのアーキテクチャの根幹が、予期せぬ動作や望ましくない動作を封じ込める必要のある現代のAIエージェントをいかに予見していたかについて考察しています。



[01:39–02:05] デフォルト拒否の実行環境：Butcherはサンドボックスのデフォルト拒否ポスチャについて説明し、エージェントはネットワークリソースやメモリへのアクセス権限を厳格かつ明示的に付与され、事後的に制限されるのではないと述べています。



[02:05–02:11] Akamai Cloudロゴのエンディング：アニメーションのエンディンググラフィックで、Akamai Cloudのロゴが表示されます。