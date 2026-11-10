[00:00–00:07] Zero‑Trust-Design von WebAssembly: Matt Butcher definiert WebAssembly als Laufzeit, die von Grund auf unter der Annahme entwickelt wurde, dass man dem Code, den man ausführt, nicht einfach grundsätzlich vertrauen darf.



[00:07–00:10] Einführung mit Titelkarte: Eine einleitende Titelgrafik stellt das Kernthema vor: Wie lassen sich KI‑Anwendungen schützen?



[00:10–00:33] WebAssembly-Sandbox-Architektur: Butcher merkt an, dass Akamai Functions in einer WebAssembly-Sandbox ausgeführt wird, und beschreibt, dass er häufig die Frage beantworten muss, wie sich WebAssembly von normalen Containersystemen unterscheidet.



[00:33–01:17] Container im Vergleich zu nativer Sandbox-Sicherheit: Butcher erklärt, dass sich virtuelle Maschinen und Container in erster Linie auf die Ressourcenzuweisung konzentrieren und im Laufe der Zeit eine schrittweise Härtung erfordern, wohingegen WebAssembly von Anfang an speziell dafür entwickelt wurde, Risiken im Webbrowser zu mindern.



[01:17–01:39] Entwicklung in Richtung des Schutzes autonomer KI‑Agenten: Butcher spricht darüber, wie sich die Plattformarchitektur, die 2021 entstanden ist, rückblickend als optimale Grundlage für moderne KI‑Agenten erwiesen hat, die eine Eindämmung unerwarteter oder unerwünschter Aktionen erfordern.



[01:39–02:05] Default‑Deny-Ausführungsumgebungen: Butcher beschreibt den Default‑Deny-Ansatz der Sandbox und erklärt, dass Agenten nur explizite Funktionen für Netzwerkressourcen und Arbeitsspeicher gewährt werden, anstatt erst im Nachhinein eingeschränkt zu werden.



[02:05–02:11] Akamai Cloud-Outro: In einer animierten Abschlussgrafik wird das Akamai Cloud-Logo angezeigt.