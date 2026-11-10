[00:00–00:07] Conception Zero Trust de WebAssembly : Matt Butcher définit WebAssembly comme un environnement d'exécution entièrement conçu dès le départ selon le principe fondamental selon lequel l'exécution de code ne peut pas, par nature, être considérée comme fiable.



[00:07–00:10] Carte de titre d'introduction : Un graphique d'introduction présente le thème central : « Comment sécuriser les agents d'IA ? »



[00:10–00:33] Architecture de sandbox de WebAssembly : Butcher souligne qu'Akamai Functions s'exécute au sein d'une sandbox WebAssembly et explique comment répondre aux nombreuses questions concernant sa différenciation par rapport aux systèmes de conteneurs standard.



[00:33–01:17] Sécurité des conteneurs par rapport à celle du sandboxing natif : Butcher explique que, tandis que les machines virtuelles et les conteneurs se concentraient principalement sur l'allocation des ressources et nécessitaient un renforcement progressif au fil du temps, WebAssembly a été sécurisé dès sa conception spécifiquement pour atténuer les risques dans le navigateur Web.



[01:17–01:39] Évolution vers la sécurisation des agents IA autonomes : Butcher revient sur la façon dont les fondements architecturaux de la plateforme, datant de 2021, se sont révélés prémonitoires pour les agents IA modernes, qui nécessitent un confinement contre les actions inattendues ou indésirables.



[01:39–02:05] Environnements d'exécution basés sur le principe du « refus par défaut » : Butcher décrit la politique de « refus par défaut » de la sandbox, en expliquant que les agents se voient strictement accorder des capacités explicites en matière de ressources réseau et de mémoire, plutôt que d'être soumis à des restrictions a posteriori.



[02:05–02:11] Conclusion sur Akamai Cloud : Un graphique de fin animé affiche le logo d'Akamai Cloud.