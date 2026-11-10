[00:00–00:07] Diseño Zero Trust de WebAssembly: Matt Butcher define WebAssembly como un tiempo de ejecución diseñado desde cero bajo la premisa fundamental de que no se puede confiar inherentemente en la ejecución del código.



[00:07–00:10] Introducción de la tarjeta de título: Un gráfico de título introductorio plantea el tema principal: ¿Cómo protege los agentes de IA?



[00:10–00:33] Arquitectura de entorno de pruebas de WebAssembly: Matt señala que Akamai Functions se ejecuta dentro de un entorno de pruebas de WebAssembly y describe cómo responder a consultas generalizadas sobre su diferenciación de los sistemas de contenedores estándar.



[00:33–01:17] Contenedores frente a la seguridad nativa del entorno de prueba: Matt explica que, mientras que las máquinas virtuales y los contenedores se centraban principalmente en la asignación de recursos y requerían un refuerzo gradual con el tiempo, WebAssembly se reforzó desde el principio específicamente para mitigar los riesgos en el navegador web.



[01:17–01:39] Evolución hacia la protección de los agentes de IA autónomos: Matt reflexiona sobre cómo las raíces de la arquitectura de la plataforma de 2021 demostraron ser una visión de futuro para los agentes modernos de IA, que requieren medidas de contención frente a acciones inesperadas o indeseables.



[01:39–02:05] Entornos de ejecución de denegación predeterminada: Matt describe la estrategia de denegación predeterminada del entorno de pruebas, explicando que a los agentes se les conceden estrictamente capacidades explícitas para los recursos de red y la memoria en lugar de imponer restricciones después de que se produzca el suceso.



[02:05–02:11] Cierre con Akamai Cloud: Un gráfico animado de despedida muestra el logotipo de Akamai Cloud.