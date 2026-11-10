[00:00-00:07] Progettazione Zero Trust di WebAssembly: Matt Butcher definisce WebAssembly come un runtime basato sul presupposto fondamentale che l'esecuzione del codice non può essere intrinsecamente affidabile.



[00:07-00:10] Introduzione del titolo: Introduzione grafica del titolo con l'argomento principale: Come proteggere gli agenti AI?



[00:10-00:33] L'architettura della sandbox WebAssembly: Butcher nota come Akamai Functions viene eseguito all'interno di una sandbox WebAssembly e descrive come rispondere alle comuni domande sulle sue differenze rispetto ai sistemi container standard.



[00:33-01:17] La sicurezza dei container rispetto al sandboxing nativo: Butcher spiega come, mentre le macchine virtuali e i container si sono concentrati principalmente sull'allocazione delle risorse e hanno richiesto un graduale rafforzamento nel corso del tempo, WebAssembly è stato migliorato fin dall'inizio in modo specifico per ridurre i rischi presenti nel browser web.



[01:17-01:39] L'evoluzione verso la protezione degli agenti AI autonomi: Butcher riflette sul modo con cui l'architettura di base della piattaforma, risalente al 2021, si sia rivelata lungimirante rispetto agli agenti AI moderni, che richiedono appositi meccanismi di contenimento delle azioni impreviste o indesiderate



[01:39-02:05] Ambienti di esecuzione basati sul rifiuto per impostazione predefinita: Butcher descrive la modalità di rifiuto come impostazione predefinita per la sandbox, spiegando che agli agenti vengono concesse, in modo rigoroso ed esplicito, specifiche funzionalità per l'accesso alle risorse di rete e alla memoria, anziché imporre restrizioni in una fase successiva.



[02:05-02:11] Conclusione dell'Akamai Cloud: un'immagine animata di chiusura con il logo dell'Akamai Cloud.