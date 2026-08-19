Schützen Sie Ihr Netzwerk vor lateraler Bewegung und begrenzen Sie den Auswirkungsradius

Steigern Sie die betriebliche Resilienz und schützen Sie Ihre Unternehmensanwendungen, hybriden Netzwerke und kritischen Daten mit Zero‑Trust-Kontrollen, die laterale Netzwerkbewegung eindämmen und Geschäftsunterbrechungen minimieren.

Verwenden Sie Mikrosegmentierung, um den Auswirkungsradius kompromittierter Systeme zu reduzieren und zu verhindern, dass sich Bedrohungen in Ihrer Umgebung ausbreiten. Setzen Sie minimal erforderliche Berechtigungen durch und validieren Sie die Vertrauensgrenzen für menschliche Nutzer und agentische Interaktionen.