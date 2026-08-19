KI‑gestützte Bedrohungen stellen in der Regel keine neuartigen Zero‑Day-Schwachstellen dar. Doch Angreifer können KI nutzen, um die Ausspähung zu automatisieren, Social-Engineering-Kampagnen zu personalisieren, verborgene Schwachstellen zu identifizieren und Angriffe zu orchestrieren, die schnell dazulernen und sich den Abwehrmaßnahmen anpassen. Zudem hat sich die Zeitspanne zwischen der Erkennung und Ausnutzung einer Schwachstelle von Wochen oder Monaten auf Stunden oder Minuten verkürzt. Das ist das eigentliche Risiko im KI‑Zeitalter.
KI verändert die Arbeitsweise von Menschen und Agenten und ermöglicht es Angreifern, Schwachstellen schneller auszunutzen, um den Betrieb zu stören
KI‑Agenten werden zunehmend eingesetzt, um Daten zu übertragen, APIs aufzurufen, Tools zu starten und Services über Cloud- und On‑Premises-Umgebungen hinweg zu verbinden. Gleichzeitig hilft KI Angreifern dabei, Schwachstellen schneller zu entdecken und auszunutzen. Im Zuge der Weiterentwicklung KI‑gestützter Workflows muss resiliente Sicherheit Teil jeder Interaktion sein.
Akamai AI Security schützt KI‑gestützte Workflows und digitale Interaktionen mit Intelligenz, die sich in Echtzeit anpasst
Akamai vereint Transparenz, Durchsetzung von der Edge bis zum Client sowie East-West-Eindämmung, um Sicherheitslücken zu reduzieren, die Aktivitäten von Menschen und Agenten zu kontrollieren, Anwendungen und APIs zu schützen und Angriffe einzudämmen, bevor sie sich ausbreiten.
Reduzieren Sie die Angriffsfläche mit kollektiver und verhaltensbasierter Intelligenz, die schneller lernt als Angreifer
KI‑gestützte Verhaltensanalysen und menschliche Sicherheitsexperten identifizieren schnell neue Angriffs‑TTPs, den Missbrauch der Geschäftslogik, API‑Bedrohungen und Bot‑Angriffe. Wenden Sie diese Erkenntnisse auf Anwendungen, APIs, KI‑Systeme, Nutzerinteraktionen und Infrastruktur an, um das Risiko proaktiv zu reduzieren.
Reduzieren Sie die Angriffsfläche mit kollektiver und verhaltensbasierter Intelligenz, die schneller lernt als Angreifer
KI‑gestützte Verhaltensanalysen und menschliche Sicherheitsexperten identifizieren schnell neue Angriffs‑TTPs, den Missbrauch der Geschäftslogik, API‑Bedrohungen und Bot‑Angriffe. Wenden Sie diese Erkenntnisse auf Anwendungen, APIs, KI‑Systeme, Nutzerinteraktionen und Infrastruktur an, um das Risiko proaktiv zu reduzieren.
Schränken Sie laterale Netzwerkbewegung ein und schützen Sie jede Interaktion zwischen Menschen und Agenten
Schränken Sie laterale Netzwerkbewegung ein und minimieren Sie den Auswirkungsradius, indem Sie in Ihrer gesamten verteilten Umgebung detaillierte Sicherheitskontrollen implementieren.
Setzen Sie adaptive Governance für Nutzer, Anwendungen, APIs und KI‑Agenten durch, indem Sie Absichten, Identitäten und Verhaltensweisen kontinuierlich überprüfen.
Überprüfen Sie Sicherheitskontrollen und setzen Sie sie durch, während sich Ihre KI‑Umgebung schnell weiterentwickelt
Stellen Sie sicher, dass sich Sicherheitsrichtlinien und -kontrollen in Echtzeit anpassen und in dynamischen, KI‑gestützten Umgebungen wirksam bleiben. Fragmentierte Sicherheit kann Sie für komplexe, KI‑gestützte Angriffe anfällig machen. Mit Akamai können Sie Kontrollen überprüfen, unbeabsichtigte Abweichungen von Richtlinien erkennen und Lücken in Ihrer Sicherheit schnell schließen.
Überprüfen Sie Sicherheitskontrollen und setzen Sie sie durch, während sich Ihre KI‑Umgebung schnell weiterentwickelt
Stellen Sie sicher, dass sich Sicherheitsrichtlinien und -kontrollen in Echtzeit anpassen und in dynamischen, KI‑gestützten Umgebungen wirksam bleiben. Fragmentierte Sicherheit kann Sie für komplexe, KI‑gestützte Angriffe anfällig machen. Mit Akamai können Sie Kontrollen überprüfen, unbeabsichtigte Abweichungen von Richtlinien erkennen und Lücken in Ihrer Sicherheit schnell schließen.
Stärken Sie Ihre Resilienz, indem Sie Risiken reduzieren, Angriffe eindämmen und effektive Kontrollen aufrechterhalten, während sich KI‑gestützte Workflows weiterentwickeln
Prävention bleibt weiterhin unerlässlich, reicht aber heute nicht mehr aus: Unternehmen müssen davon ausgehen, dass einige Angriffe erfolgreich sein werden – und ihre Sicherheitsmaßnahmen so gestalten, dass sie sich anpassen, Unterbrechungen eindämmen, eine schnelle Wiederherstellung unterstützen und die Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb minimieren. Die verteilte Infrastruktur, die intelligenten Funktionen, die Automatisierung und das Lösungsportfolio von Akamai bilden die Grundlage für optimale Cyberresilienz im Zeitalter der KI.
Schützen Sie KI‑Interaktionen, -Anwendungen, -APIs und kritische Infrastruktur vor automatisierten Bedrohungen
Mit den KI‑Sicherheitslösungen von Akamai – unterstützt durch eine globale Edge-Plattform und Echtzeit-Threat-Intelligence – können Sie Folgendes erreichen:
- Nutzer- und KI‑Agenten-Interaktionen kontrollieren
- Geschäftskritische Anwendungen, APIs und KI‑Modelle schützen
- Eine resiliente Infrastruktur aufbauen, die Ihre KI‑Workloads unterstützt und laterale Netzwerkbewegung minimiert
Schützen Sie KI‑Interaktionen, -Anwendungen, -APIs und kritische Infrastruktur vor automatisierten Bedrohungen
Mit den KI‑Sicherheitslösungen von Akamai – unterstützt durch eine globale Edge-Plattform und Echtzeit-Threat-Intelligence – können Sie Folgendes erreichen:
- Nutzer- und KI‑Agenten-Interaktionen kontrollieren
- Geschäftskritische Anwendungen, APIs und KI‑Modelle schützen
- Eine resiliente Infrastruktur aufbauen, die Ihre KI‑Workloads unterstützt und laterale Netzwerkbewegung minimiert
Entdecken Sie die Akamai-Lösungen, mit denen Sie KI‑Interaktionen, -Workloads, -Anwendungen und -Infrastruktur kontrollieren und schützen können
KI‑gestützte Angriffe können Schwachstellen innerhalb von Minuten aufspüren, instrumentalisieren und ausnutzen. Akamai unterstützt Kunden dabei, Geschäftsabläufe vor diesen Bedrohungen zu schützen. Wir bieten umfassende Lösungen, adaptive Echtzeit-Intelligenz und menschliche Experten, um Angriffe zu verhindern und einzudämmen.
Schützen Sie Ihr Netzwerk vor lateraler Bewegung und begrenzen Sie den Auswirkungsradius
Steigern Sie die betriebliche Resilienz und schützen Sie Ihre Unternehmensanwendungen, hybriden Netzwerke und kritischen Daten mit Zero‑Trust-Kontrollen, die laterale Netzwerkbewegung eindämmen und Geschäftsunterbrechungen minimieren.
Verwenden Sie Mikrosegmentierung, um den Auswirkungsradius kompromittierter Systeme zu reduzieren und zu verhindern, dass sich Bedrohungen in Ihrer Umgebung ausbreiten. Setzen Sie minimal erforderliche Berechtigungen durch und validieren Sie die Vertrauensgrenzen für menschliche Nutzer und agentische Interaktionen.
Schützen Sie Anwendungen, APIs und KI‑Anwendungen
Erkennen und mindern Sie Risiken über Anwendungen, APIs und KI‑Anwendungen hinweg – mit Transparenz, Tests und adaptivem Schutz.
Nutzen Sie KI‑gestützte Erkennung, Edge-Schutz und schnelles virtuelles Patching, um Risiken zu reduzieren, während Sicherheitsteams Bedrohungen untersuchen und beseitigen.
Schützen Sie kritische Infrastruktur vor KI‑gestützten Angriffen
Steigern Sie die Sicherheit Ihrer verteilten und hybriden Infrastruktur – mit intelligentem Schutz, der Risiken und Schwachstellen erkennt und einheitliche Richtlinien vor Ort, in der Cloud und an der Edge durchsetzt.
Wenn Ihr DNS ausfällt, fällt auch Ihre Onlinepräsenz aus. Überwachen Sie die DNS‑Aktivität, identifizieren Sie Fehlkonfigurationen und schützen Sie Multi‑Cloud-DNS‑Umgebungen, während Sie sich gleichzeitig schnellere und anpassungsfähigere KI‑gestützte DDoS‑Angriffe abwehren.
Stoppen Sie Bots, Agenten und automatisierten Missbrauch
Identifizieren und verwalten Sie Anfragen von Nutzern, Bots, Skripten, Headless-Browsern und KI‑gestützten Agenten, bevor der Missbrauch eskaliert.
Erkennen Sie schädliche Automatisierung, schützen Sie digitale Erlebnisse und reduzieren Sie die Auswirkungen automatisierter Angriffe – mit intelligenten Kontrollmechanismen, die sich neuen Bedrohungen anpassen.
Schützen Sie Ihre KI‑Systeme vor eingehenden Angriffen und verhindern Sie die Offenlegung sensibler Daten
KI‑Systeme enthalten oft wertvolles internes Wissen und sensible Datensätze – das macht sie zu einem beliebten Ziel für Angreifer.
Schützen Sie Ihre KI‑Systeme, indem Sie Leitplanken für ein- und ausgehende Interaktionen festlegen,
und verhindern Sie Prompt Injection, Jailbreaking, Richtlinienverstöße, die Offenlegung sensibler Daten und unsicheres Modellverhalten.
Schützen Sie Interaktionen zwischen Menschen und agentischer KI
KI‑gestützte Systeme fördern zwar die Innovation, schaffen aber auch eine neue Risikofläche für Unternehmen.
Kontrollieren Sie Prompts, Antworten, Agentenaktionen und den Datenaustausch über KI‑Systeme, SaaS-, Web- und Desktop-Anwendungen hinweg – mit Echtzeit-Transparenz, zentralem Richtlinienmanagement, Cloud-Intelligenz und adaptiver Durchsetzung auf Interaktionsebene.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
CISOs und Sicherheitsverantwortliche sollten KI auf kontrollierte Weise einführen, anstatt auf uneingeschränkte Experimente oder ein vollständiges Verbot zu setzen. Hierzu müssen sie unternehmensweite Richtlinien festlegen, die zugelassene KI‑Tools und Anwendungsfälle definieren; müssen Zero‑Trust-Kontrollen durchsetzen, die steuern, wie KI‑Agenten oder KI‑gestützter Software auf sensible Daten zugreift; müssen sicherstellen, dass unternehmensinterne KI‑Modelle vor böswilligem Prompt Poisoning geschützt sind; und müssen Kontrollen auf die potenziellen Geschäfts- und Compliance-Auswirkungen jedes Anwendungsfalls abstimmen.
Es gibt mehrere Bereiche, die durch KI‑gestützte Angriffe ausgenutzt werden können, darunter:
- Unzureichend geschützte Angriffsflächen: Beispielsweise können unbeabsichtigte Richtlinienabweichungen und unzureichende Schutzmaßnahmen für APIs, DNS, Anwendungen und Netzwerk-Subnetze eine KI‑gestützte Ausnutzung ermöglichen.
- Unzureichende Segmentierung und Zero‑Trust-Richtlinien: Hierdurch können KI‑Agenten mit maximalen Berechtigungen agieren und APIs aufrufen, sensible Daten abrufen oder Code ausführen. Darüber hinaus können diese Richtlinien die laterale Netzwerkbewegung KI‑gestützter Angreifer nicht einschränken, falls diese in das Netzwerk eindringen.
- Einsatz nicht autorisierter KI‑Tools durch Mitarbeiter (die sogenannte Schatten‑KI)
KI‑Systeme sind an sich kein Angriffsvektor. Sie hinterlassen keine Signatur und fungieren oft als Schlussfolgerungsebene, die die Aufdeckung verborgener Schwachstellen beschleunigt und adaptive Angriffe ermöglicht. Kein Anbieter von Sicherheitslösungen kann behaupten, alle KI‑gestützten Cyberangriffe verhindern zu können.
Doch Akamai bietet ein umfassendes Portfolio an KI‑Sicherheitslösungen, mit denen Unternehmen proaktiv Schwachstellen aufdecken, ihr Risiko verringern, laterale Netzwerkbewegung eindämmen, agentische Interaktionen kontrollieren und schützen sowie eine leistungsstarke Sicherheitsstrategie aufbauen können. Die globale Reichweite von Akamai, die verteilte Edge-Kapazität, die adaptive Echtzeit-Intelligenz und das weltweite Team aus menschlichen Sicherheitsexperten bieten Kunden den wirksamsten Schutz vor KI‑gestützten Bedrohungen.
Akamai unterstützt Unternehmen dabei, ihre KI‑Systeme vor eingehenden Angriffen zu schützen und die Offenlegung sensibler Daten zu verhindern, indem es eine dedizierte LLM‑Firewall bereitstellt. Die Akamai-Lösung schützt aktiv vor Prompt Injection, Jailbreaks und dem Verlust sensibler oder personenbezogener Daten. Die Lösung bietet zudem Prüfprotokolle sowie die nötige Modell-Governance, um Compliance-Vorgaben einzuhalten und sich Branchen-Frameworks anzupassen.
Eine effektive KI‑Sicherheitslösung sollte aufdecken, wo KI eingesetzt wird, KI‑Anwendungen und APIs schützen, den Zugriff auf Modelle und Daten kontrollieren, schädliche oder ungewöhnliche Aktivitäten erkennen und verhindern, dass KI‑Systeme unbefugte Aktionen ausführen.
KI‑Sicherheitslösungen sollten sich außerdem in die bestehende Sicherheitsarchitektur eines Unternehmens integrieren lassen, anstatt eine isolierte Kontrollebene zu schaffen. Die Lösungen müssen modellunabhängig sein und die gesamte digitale Infrastruktur schützen, einschließlich hybrider Umgebungen und On‑Premises-Systeme.
Schließlich werden die effektivsten KI‑Sicherheitslösungen durch eine global verteilte Infrastruktur unterstützt, die Informationen an der Edge in Echtzeit erfasst, Sicherheitsmaßnahmen an der Edge in Echtzeit durchsetzen kann und automatisierte Signale um menschliche Sicherheitsexpertise ergänzt.
Ressourcen
Bereiten Sie Ihre Verteidigung auf KI‑basierte Risiken vor
Mit fortschrittlichen KI‑Funktionen können Angreifer Schwachstellen schneller erkennen, austesten und ausnutzen, bevor Teams reagieren können. Sprechen Sie mit Akamai darüber, wie Sie Folgendes erreichen können:
- Offenlegte Anwendungen, APIs und Angriffswege identifizieren
- Laterale Netzwerkbewegung eindämmen und den Auswirkungsradius verringern
- Bots, Agenten und automatisierte Ausspähungsversuche stoppen
- Anwendungen und APIs schützen, während die Schwachstelle behoben wird
- Mehrschichtige Verteidigung gegen KI‑beschleunigten Bedrohungen stärken