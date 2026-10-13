O controle de uso de IA é a prática de gerenciar como pessoas e agentes de IA de uma organização interagem com ferramentas de IA: quais aplicativos utilizam, quais identidades usam para acessá-los, quais dados compartilham e quais ações têm permissão para realizar. Ele se diferencia dos controles no nível do aplicativo porque atua no ponto de interação, e não na conexão de rede.
O uso de IA sem controle se tornou uma das fontes de perda de dados que mais crescem nas empresas
Os incidentes envolvendo o uso não autorizado de IA já representam 43% das violações de dados, o dobro dos níveis anteriores. Além disso, 47% das conversas corporativas com IA ocorrem por meio de contas pessoais que as equipes de segurança não conseguem monitorar. Bloquear ferramentas de IA prejudica a agilidade dos negócios. Em vez disso, as organizações precisam de uma solução de controle do uso de IA para monitorar e gerenciar proativamente as interações com a tecnologia e proteger dados confidenciais.
Como o Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX) coloca o uso de IA sob seu controle
O Akamai Workforce Protector aplica medidas de segurança diretamente no ponto de interação, onde funcionários e agentes de IA efetivamente trocam dados. A solução mostra quais ferramentas de IA e identidades estão sendo utilizadas, quais dados são inseridos em prompts e enviados por upload, além de permitir a configuração de políticas que emitem alertas, ocultam informações confidenciais, bloqueiam ações ou orientam os usuários em tempo real.
Descubra as ferramentas de IA que sua organização desconhece
Veja quais identidades acessam essas ferramentas, seja por meio de contas corporativas ou pessoais, e com que frequência. Substitua suposições sobre a adoção de IA por um inventário preciso que permita tomar medidas concretas.
Tenha visibilidade das interações com IA, não apenas das conexões
Monitore os prompts, as respostas, os uploads e as ações de copiar e colar que fazem parte do uso de IA, incluindo aplicativos de desktop e fluxos de trabalho executados por agentes que não passam por uma sessão do navegador. Entenda o contexto completo de cada interação: o aplicativo, a identidade, os dados e a ação realizada.
Impeça que dados confidenciais cheguem a um modelo de IA
Implemente a solução sem precisar de novos proxies, redirecionamento de tráfego ou mudanças na forma como os funcionários trabalham. As políticas são aplicadas no ponto de interação, sem adicionar latência nem exigir um novo projeto de infraestrutura. Amplie a arquitetura de segurança que você já utiliza, em vez de substituí-la.
Segurança no ponto de interação, onde o uso de IA realmente acontece
O Workforce Protector atua no ponto em que usuários, aplicativos de IA e agentes trocam dados. Cada interação é avaliada em tempo real de acordo com as políticas: qual aplicação está sendo usada, qual identidade está envolvida, quais dados estão sendo compartilhados e qual ação está sendo realizada. As políticas são aplicadas antes que os dados sejam enviados, e não depois da análise dos registros de atividades.
Produtos que oferecem suporte ao controle de uso de IA
O Workforce Protector gerencia como os funcionários da sua organização utilizam a IA. Outros produtos da Akamai complementam essa proteção, eliminando lacunas de segurança: acesso privado a sistemas internos, segmentação para impedir a movimentação lateral de agentes de IA mal-intencionados, verificação de identidade mais robusta e proteção do tráfego de saída da Web.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
O bloqueio trata todos os usos de uma ferramenta da mesma forma. O controle de uso de IA distingue ferramentas aprovadas das não aprovadas, identidades corporativas das pessoais e prompts comuns daqueles que contêm dados sujeitos a regulamentações. Isso permite aproveitar a IA de forma produtiva e, ao mesmo tempo, impedir interações específicas que representam riscos.
Shadow AI é o uso de ferramentas de IA que uma organização não aprovou ou desconhece. Sua detecção é difícil porque os funcionários acessam essas ferramentas por meio de sessões comuns na Web, contas pessoais, extensões de navegador e aplicativos de desktop. Os controles de rede e de endpoints podem registrar a conexão sem identificar qual ferramenta foi utilizada, com qual identidade ou quais dados foram compartilhados.
Sim. O controle de uso de IA pode identificar quando alguém se autentica em uma ferramenta de IA com uma identidade pessoal, em vez de corporativa, e aplicar uma política diferente conforme o caso, como alertar o usuário, restringir os dados que podem ser enviados ou exigir o uso de uma conta corporativa. Isso elimina a lacuna que torna as atividades de IA invisíveis aos sistemas corporativos de gerenciamento de identidades.
Ambos. Cada vez mais, as atividades de IA acontecem fora das sessões do navegador, por meio de aplicativos de desktop, fluxos de trabalho automatizados e agentes que interagem com outros agentes e serviços sem intervenção humana. Gerenciar apenas o tráfego do navegador deixa esses canais sem monitoramento.
Não. O Akamai Workforce Protector aplica controles no ponto de interação, sem exigir novos proxies, redirecionamento de tráfego ou mudanças na forma como os funcionários trabalham. Os investimentos existentes em soluções de identidade, SIEM e DLP são preservados e passam a contar com uma visibilidade que antes não tinham.
Os órgãos reguladores exigem cada vez mais que as organizações demonstrem como os dados sujeitos a regulamentações são tratados quando processados por sistemas de IA. O controle de uso de IA gera registros das ferramentas utilizadas, das identidades envolvidas e dos dados compartilhados, além de aplicar políticas antes que informações confidenciais cheguem a um modelo de IA cujas práticas de retenção de dados e treinamento estão fora do controle da organização.
Recursos
Descubra como seus funcionários realmente utilizam a IA
Solicite uma demonstração do Akamai Workforce Protector e veja o controle de uso de IA em ação.
- Veja quais ferramentas de IA e identidades estão sendo utilizadas pelos funcionários da sua organização
- Saiba como as políticas em tempo real alertam, ocultam informações confidenciais, bloqueiam ações ou orientam os usuários
- Conheça os controles para contas pessoais de IA, extensões e agentes