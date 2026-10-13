Controle de Uso de IA

Como funciona

O Workforce Protector atua no ponto em que usuários, aplicativos de IA e agentes trocam dados. Cada interação é avaliada em tempo real de acordo com as políticas: qual aplicação está sendo usada, qual identidade está envolvida, quais dados estão sendo compartilhados e qual ação está sendo realizada. As políticas são aplicadas antes que os dados sejam enviados, e não depois da análise dos registros de atividades.