Vorfälle im Zusammenhang mit Schatten‑KI machen mittlerweile 43 % aller Datenschutzverletzungen aus – eine Verdopplung gegenüber früheren Werten. Darüber hinaus finden 47 % der KI‑Kommunikation in Unternehmen über persönliche Konten statt, die Sicherheitsteams nicht überwachen können. Doch wenn Sie KI‑Tools einfach blockieren, bremsen Sie hierdurch das Geschäft aus. Stattdessen benötigen Unternehmen eine umfassende KI‑Nutzungskontrolle, um KI‑Interaktionen proaktiv zu überwachen und zu kontrollieren und so sensible Daten zu schützen.