Los incidentes de la IA en la sombra representan ahora el 43 % de las filtraciones de datos, cifra que duplica los niveles anteriores. Además, el 47 % de las conversaciones de la IA empresarial se producen a través de cuentas personales que los equipos de seguridad no pueden supervisar. El bloqueo de las herramientas de IA ralentiza el negocio. En su lugar, las organizaciones necesitan un control del uso de la IA para supervisar y regular de forma proactiva las interacciones de la IA con el fin de proteger los datos confidenciales.