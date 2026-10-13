El control del uso de la IA es la práctica de controlar la forma en que las personas y los agentes de IA de una organización interactúan con las herramientas de IA: qué aplicaciones usan, qué identidades utilizan para acceder a ellas, qué datos comparten y qué acciones se les permite llevar a cabo. Difiere de los controles a nivel de aplicación porque funciona en el punto de interacción en lugar de en la conexión de red.
El uso no controlado de la IA se ha convertido en una de las fuentes de pérdida de datos empresariales de más rápido crecimiento
Los incidentes de la IA en la sombra representan ahora el 43 % de las filtraciones de datos, cifra que duplica los niveles anteriores. Además, el 47 % de las conversaciones de la IA empresarial se producen a través de cuentas personales que los equipos de seguridad no pueden supervisar. El bloqueo de las herramientas de IA ralentiza el negocio. En su lugar, las organizaciones necesitan un control del uso de la IA para supervisar y regular de forma proactiva las interacciones de la IA con el fin de proteger los datos confidenciales.
Cómo Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX) pone el uso de la IA bajo su control
Akamai Workforce Protector aplica la seguridad directamente en el punto de interacción, donde los empleados y los agentes de IA intercambian datos. Le muestra qué identidades y herramientas de IA están en uso, qué datos se transfieren en prompts y cargas, y le permite establecer políticas que advierten, redactan, bloquean o guían en tiempo real.
Encuentre las herramientas de IA que su organización no sabe que existen
Vea qué identidades acceden a ellas, ya sean personales o corporativas, y con qué frecuencia. Sustituya las suposiciones sobre la adopción de la IA por un inventario preciso en el que pueda actuar.
Vea por dentro las interacciones de IA, no solo la conexión a ellas
Observe los prompts, las respuestas, las cargas y las acciones de copiar y pegar que conforman el uso de la IA, incluidas las aplicaciones de escritorio y los flujos de trabajo basados en agentes que nunca tocan una sesión del navegador. Comprenda el contexto completo de cada interacción: la aplicación, la identidad, los datos y la acción realizada.
Detenga los datos confidenciales antes de que lleguen a un modelo
Implemente sin nuevos proxies, reenrutamiento del tráfico ni cambios en la forma de trabajar de los empleados. Las políticas se aplican en el punto de interacción, por lo que no hay latencia añadida ni proyectos de infraestructura que programar. Amplíe la arquitectura de seguridad que ya está en marcha en lugar de sustituirla.
Seguridad en el punto de interacción, donde realmente se produce el uso de la IA
Workforce Protector se sitúa en el punto en el que los usuarios, las aplicaciones de IA y los agentes intercambian datos. Cada interacción se evalúa según la política en tiempo real: qué aplicación, qué identidad, qué datos y qué acción. La aplicación se produce antes de que los datos salgan, no después de revisar un registro.
Productos compatibles con el control del uso de la IA
Workforce Protector controla la forma en que sus empleados utilizan la IA. Los productos adyacentes de Akamai cierran las brechas en torno al departamento de TI: acceso privado a los sistemas internos, segmentación para evitar el movimiento lateral por parte de agentes de IA no autorizados, mayor garantía de identidad y protección del tráfico web saliente.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
El bloqueo trata cada uso de una herramienta de la misma manera. El control del uso de la IA distingue entre una herramienta aprobada y una no aprobada, una identidad corporativa y una personal, y un prompt rutinario y otro que contiene datos regulados. Esto hace posible permitir un uso productivo de la IA a la vez que se detienen las interacciones específicas que crean riesgo.
La IA en la sombra es el uso de herramientas de IA que una organización no ha aprobado o que no conoce. Es difícil de detectar porque los empleados acceden a estas herramientas a través de sesiones web ordinarias, cuentas personales, extensiones de navegador y aplicaciones de escritorio. Los controles de red y de terminales pueden registrar la conexión sin detectar qué herramienta se utilizó, con qué identidad o qué datos se compartieron.
Sí. El control del uso de la IA puede identificar cuándo alguien se autentica en una herramienta de IA con una identidad personal en lugar de corporativa y aplicar una política diferente en consecuencia: advertir al usuario, restringir qué datos se pueden enviar o requerir la cuenta corporativa en su lugar. Esto cierra la brecha en la que la actividad de la IA es invisible para los sistemas de identidad empresariales.
Ambos. La actividad de la IA se produce cada vez más fuera de las sesiones de navegador, a través de aplicaciones de escritorio, flujos de trabajo automatizados y agentes que interactúan con otros agentes y servicios sin la presencia de una persona. Controlar únicamente el tráfico del navegador deja esos canales sin supervisión.
No. Akamai Workforce Protector aplica controles en el punto de interacción, por lo que no requiere nuevos proxies, reenrutamiento del tráfico ni cambios en la forma de trabajar de los empleados. Las inversiones existentes en gestión de identidades, SIEM y prevención de pérdida de datos se mantienen y obtienen una visibilidad que antes no tenían.
Los reguladores esperan cada vez más que las organizaciones muestren cómo se gestionan los datos regulados cuando los sistemas de IA los procesan. El control del uso de la IA genera un registro de las herramientas de IA utilizadas, las identidades y los datos implicados, y aplica la política antes de que los datos confidenciales lleguen a un modelo en el que las prácticas de retención y entrenamiento queden fuera del control de la organización.
Recursos
Descubra cómo su plantilla utiliza realmente la IA
Solicite una demostración de Akamai Workforce Protector y vea el control del uso de la IA en acción.
- Vea qué identidades y herramientas de IA están en uso en su plantilla
- Descubra cómo las políticas en tiempo real advierten, redactan, bloquean o guían a los usuarios
- Explore los controles de cuentas de IA personales, las extensiones y los agentes