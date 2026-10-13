Controllo dell'utilizzo dell'AI

L'AI ombra riguarda l'uso di strumenti basati sull'AI che un'organizzazione non ha approvato o non conosce. È difficile da rilevare perché i dipendenti raggiungono questi strumenti attraverso normali sessioni web, account personali, estensioni del browser e applicazioni desktop. I controlli di rete e degli endpoint possono registrare la connessione senza acquisire quale strumento è stato utilizzato, con quale identità o quali dati sono stati condivisi.

