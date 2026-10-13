Il controllo dell'utilizzo dell'AI è la pratica di gestire il modo con cui le persone e gli agenti AI di un'organizzazione interagiscono con gli strumenti basati sull'AI, individuando le applicazioni che utilizzano, le identità utilizzate per accedere alle applicazioni, i dati che condividono e le azioni che possono intraprendere. Questo approccio si differenzia dai controlli a livello di applicazione perché opera nel punto di interazione anziché a livello della connessione di rete.
L'utilizzo incontrollato dell'AI è diventato uno dei fattori che favoriscono più rapidamente le fughe di dati aziendali
Gli incidenti relativi all'AI ombra rappresentano ora il 43% delle violazioni dei dati, raddoppiando i livelli precedenti. Inoltre, il 47% delle conversazioni dell'AI aziendale avviene tramite account personali che i team addetti alla sicurezza non sono in grado di monitorare. Il blocco degli strumenti basati sull'AI rallenta le attività aziendali. Al contrario, le organizzazioni hanno bisogno di controllare l'utilizzo dell'AI per monitorare e gestire in modo proattivo le interazioni con l'AI allo scopo di proteggere i dati sensibili.
Come Akamai Workforce Protector (in precedenza LayerX) controllal'utilizzo dell'AI
Akamai Workforce Protector applica la sicurezza direttamente nel punto di interazione, in cui dipendenti e agenti AI si scambiano i dati. La soluzione mostra quali strumenti e identità per l'AI sono in uso, quali dati vengono spostati nei prompt e nei caricamenti e consente di impostare le policy necessarie per inviare avvisi, nascondere, bloccare o guidare le azioni degli utenti in tempo reale.
Scopri gli strumenti basati sull'AI ancora sconosciuti per la tua organizzazione
Scopri quali identità possono accedere, sia aziendali che personali, e con quale frequenza. Sostituisci le ipotesi sull'adozione dell'AI con un inventario accurato su cui poter agire.
Scopri le interazioni con l'AI, non solo i collegamenti correlati
Osserva i messaggi, le risposte, i caricamenti e le azioni di copia e incolla che costituiscono l'utilizzo dell'AI, incluse le applicazioni desktop e i workflow degli agenti che non riguardano mai una sessione del browser. Scopri il contesto completo di ogni interazione: l'applicazione, l'identità, i dati e l'azione effettuata.
Blocca i dati sensibili prima che raggiungano un modello
Effettua la distribuzione senza ricorrere a nuovi proxy, al reindirizzamento del traffico o a modifiche alle modalità di lavoro dei dipendenti. Le policy si applicano al punto di interazione per evitare di aggiungere latenza o di pianificare un progetto legato all'infrastruttura. Estendi l'architettura di sicurezza già in esecuzione anziché sostituirla.
La sicurezza nel punto di interazione, dove avviene effettivamente l'utilizzo dell'AI
Workforce Protector agisce nel punto in cui utenti, applicazioni basate sull'AI e agenti si scambiano i dati. Ogni interazione viene valutata in tempo reale in base alle policy impostate per applicazioni, identità, dati e azioni. Le policy vengono applicate prima di far uscire i dati, non dopo la revisione di un registro.
Prodotti che supportano il controllo dell'utilizzo dell'AI
Workforce Protector cambia il modo con cui la forza lavoro utilizza l'AI. I prodotti di Akamai adiacenti colmano le lacune correlate: accesso privato ai sistemi interni, segmentazione per impedire il movimento laterale da parte di agenti AI non autorizzati, maggiore sicurezza delle identità e protezione del traffico web in uscita.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Il blocco tratta ogni uso di uno strumento allo stesso modo. Il controllo dell'utilizzo dell'AI distingue tra uno strumento approvato e uno non approvato, tra un'identità aziendale e una personale, tra un prompt di routine e uno contenente dati regolamentati. Ciò consente di utilizzare l'AI in modo produttivo, interrompendo, al contempo, specifiche interazioni che possono causare rischi.
L'AI ombra riguarda l'uso di strumenti basati sull'AI che un'organizzazione non ha approvato o non conosce. È difficile da rilevare perché i dipendenti raggiungono questi strumenti attraverso normali sessioni web, account personali, estensioni del browser e applicazioni desktop. I controlli di rete e degli endpoint possono registrare la connessione senza acquisire quale strumento è stato utilizzato, con quale identità o quali dati sono stati condivisi.
Sì. Il controllo dell'utilizzo dell'AI è in grado di identificare se si esegue l'autenticazione a uno strumento di AI con un'identità personale anziché un'identità aziendale e di applicare di conseguenza una policy diversa, ad esempio, per avvisare l'utente, limitare i dati che possono essere inviati o richiedere l'account aziendale. In questo modo, si colma il divario che si crea nel momento in cui l'attività dell'AI è invisibile ai sistemi di identità aziendali.
Riguarda entrambi. L'attività dell'AI avviene sempre più al di fuori delle sessioni del browser, tramite applicazioni desktop, workflow automatizzati e agenti che interagiscono con altri agenti, nonché servizi senza la presenza di persone. Se si gestisce solo il traffico del browser, questi canali non vengono monitorati.
No. Akamai Workforce Protector applica i controlli al punto di interazione, quindi non richiede nuovi proxy né reindirizzamenti del traffico o modifiche al modo di lavorare dei dipendenti. Gli investimenti esistenti in identità, SIEM e DLP rimangono in vigore con una maggiore visibilità che non in precedenza.
Le autorità di regolamentazione si aspettano sempre più che le organizzazioni mostrino come vengono gestiti i dati regolamentati durante l'elaborazione da parte dei sistemi basati sull'AI. Il controllo dell'utilizzo dell'AI registra gli strumenti basati sull'AI che sono stati utilizzati, con quali identità e quali dati erano coinvolti, quindi applica le policy prima che i dati sensibili raggiungano un modello in cui le pratiche di conservazione e addestramento non sono controllate dall'organizzazione.
Risorse
Scopri in che modo la forza lavoro sta effettivamente utilizzando l'AI
Richiedi una demo di Akamai Workforce Protector e guarda in azione il controllo dell'utilizzo dell'AI.
- Scopri quali identità e strumenti basati sull'AI vengono utilizzati dai dipendenti
- Scopri come le policy in tempo reale inviano avvisi, nascondono, bloccano o guidano le azioni degli utenti
- Esamina i controlli per account personali, estensioni e agenti AI