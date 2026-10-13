Contrôle de l'utilisation de l'IA

Les incidents liés à l'IA fantôme représentent désormais 43 % des violations de données, soit le double des niveaux précédents. De plus, 47 % des échanges liés à l'IA en entreprise s'effectuent via des comptes personnels que les équipes de sécurité ne peuvent pas surveiller. Bloquer les outils d'IA ralentit l'activité. Au lieu de cela, les entreprises ont besoin de contrôler l'utilisation de l'IA afin de surveiller et réguler de manière proactive les interactions avec l'IA et ainsi de protéger les données sensibles.