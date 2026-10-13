Le contrôle de l'utilisation de l'IA consiste à réguler la manière dont les personnes et les agents d'IA au sein d'une entreprise interagissent avec les outils d'IA : les applications qu'ils utilisent, les identités qu'ils emploient pour y accéder, les données qu'ils partagent et les actions qu'ils sont autorisés à effectuer. Il diffère des contrôles au niveau des applications, car il agit au point d'interaction plutôt qu'au niveau de la connexion réseau.
L'utilisation non contrôlée de l'IA est devenue l'une des causes de perte de données d'entreprise qui s'étend le plus
Les incidents liés à l'IA fantôme représentent désormais 43 % des violations de données, soit le double des niveaux précédents. De plus, 47 % des échanges liés à l'IA en entreprise s'effectuent via des comptes personnels que les équipes de sécurité ne peuvent pas surveiller. Bloquer les outils d'IA ralentit l'activité. Au lieu de cela, les entreprises ont besoin de contrôler l'utilisation de l'IA afin de surveiller et réguler de manière proactive les interactions avec l'IA et ainsi de protéger les données sensibles.
Comment Akamai Workforce Protector (anciennement LayerX) vous permet de garder le contrôle sur l'utilisation de l'IA
Akamai Workforce Protector applique des mesures de sécurité directement au point d'interaction, là où les employés et les agents d'IA échangent des données. Cette solution vous indique quels outils et identités d'IA sont utilisés, quelles données sont intégrées dans les prompts et les téléchargements, et vous permet de définir des règles pour émettre des avertissements, masquer des informations, bloquer l'accès ou fournir des conseils en temps réel.
Découvrez les outils d'IA que votre entreprise ne connaît pas encore
Découvrez quelles identités y accèdent, qu'il s'agisse de comptes professionnels ou personnels, et à quelle fréquence. Finies les hypothèses concernant l'adoption de l'IA : vous disposez d'un état des lieux précis sur lequel vous pouvez agir.
Découvrez le vrai visage des interactions avec l'IA, et pas seulement le lien qui vous unit
Observez les prompts, les réponses, les chargements et les actions de copier-coller qui constituent l'utilisation de l'IA, y compris les applications de bureau et les flux de travail reposant sur des agents qui n'interagissent jamais avec une session de navigateur. Comprenez le contexte complet de chaque interaction : l'application, l'identité, les données et l'action entreprise.
Protection des données sensibles avant leur transmission à un modèle
Effectuez le déploiement sans installer de nouveau serveur proxy, sans rediriger le trafic, et sans modifier les méthodes de travail des employés. Les règles s'appliquent au moment de l'interaction, ce qui élimine toute latence supplémentaire et rend inutile la planification d'un projet d'infrastructure. Au lieu de remplacer l'architecture de sécurité dont vous disposez déjà, étendez-la.
Sécurité au point d'interaction, là où l'IA est réellement utilisée
Workforce Protector se situe au point de convergence où les utilisateurs, les applications d'IA et les agents échangent des données. Chaque interaction est évaluée en temps réel par rapport aux règles en vigueur : application, identité, données et action. Le contrôle s'exerce avant que les données ne quittent le système, et non après l'examen d'un journal.
Produits prenant en charge le contrôle de l'utilisation de l'IA
Workforce Protector régit la manière dont vos collaborateurs utilisent l'IA. Les produits Akamai complémentaires comblent les failles qui l'entourent : accès privé aux systèmes internes, segmentation pour empêcher tout mouvement latéral par des agents d'IA malveillants, renforcement de l'authentification des identités et protection du trafic Web sortant.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Le blocage traite chaque utilisation d'un outil de la même manière. Le contrôle de l'utilisation de l'IA fait la distinction entre un outil approuvé et un outil non approuvé, entre une identité professionnelle et une identité personnelle, ainsi qu'entre un prompt standard et un prompt contenant des données réglementées. Cela permet d'autoriser une utilisation productive de l'IA tout en bloquant les interactions spécifiques qui présentent des risques.
L'IA fantôme désigne l'utilisation d'outils d'IA qui n'ont pas été approuvés par une entreprise ou dont celle-ci n'a pas connaissance. Il est difficile de la détecter, car les employés accèdent à ces outils via des sessions Web classiques, des comptes personnels, des extensions de navigateur et des applications de bureau. Les contrôles du réseau et des points de terminaison peuvent enregistrer la connexion sans identifier l'outil utilisé, l'identité employée ni les données partagées.
Oui. Le contrôle de l'utilisation de l'IA peut détecter tout utilisateur qui s'authentifie auprès d'un outil d'IA avec une identité personnelle plutôt qu'avec un compte professionnel, et appliquer une règle différente en conséquence : avertir l'utilisateur, limiter les données pouvant être envoyées, ou exiger l'utilisation d'un compte professionnel. Cela évite que l'activité de l'IA échappe à la visibilité des systèmes d'identité d'entreprise.
Il couvre tous ces éléments. L'activité liée à l'IA se déroule de plus en plus souvent en dehors des sessions de navigateur, via des applications de bureau, des processus automatisés et des agents qui interagissent avec d'autres agents et services sans intervention humaine. Limiter le contrôle au seul trafic du navigateur laisse ces canaux sans surveillance.
Non. Akamai Workforce Protector applique des contrôles au point d'interaction. Il ne nécessite donc pas de nouveau serveur proxy, pas de redirection du trafic, et pas de modification des méthodes de travail des employés. Les investissements existants en matière d'identité, de SIEM et de DLP restent utiles et bénéficient d'une visibilité dont ils ne disposaient pas auparavant.
Pour respecter les exigences des organismes de réglementation, les entreprises doivent de plus en plus souvent démontrer comment les données réglementées sont traitées lors de leur exploitation par des systèmes d'IA. Le contrôle de l'utilisation de l'IA génère un journal indiquant quels outils d'IA ont été utilisés, sous quelles identités et quelles données étaient concernées, et applique les règles de sécurité avant que des données sensibles n'atteignent un modèle dont les pratiques de conservation des données et d'entraînement sont hors du contrôle de l'entreprise.
Ressources
Découvrez comment vos collaborateurs utilisent réellement l'IA
Demandez une démonstration d'Akamai Workforce Protector et découvrez le contrôle de l'utilisation de l'IA en action.
- Découvrez quels outils d'IA et quelles identités sont utilisés par vos employés
- Découvrez comment l'utilisation de règles en temps réel permet d'avertir et d'orienter les utilisateurs, ou encore de masquer et bloquer des données
- Explorez les options de contrôle pour vos comptes d'IA personnels, vos extensions et vos agents