Akamai
跳转到主要内容
Akamai
登录
登录 Close
Cloud Manager
管理您的云计算服务
登录 Close
Control Center
管理您的安全和内容交付服务
Background

爱奇艺公司

爱奇艺公司是全球第二大视频流媒体 (SVoD) 服务提供商，依靠 Akamai 为其全球观众提供高质量的流媒体体验。

爱奇艺简介

爱奇艺公司是中国市场领先的创新型在线娱乐服务商。其企业 DNA 将创意人才与技术相结合，营造持续创新和宏大制作的环境。爱奇艺的平台提供了由极受欢迎的原创内容以及其他专业制作内容、合作伙伴生成内容和用户生成内容组成的综合库。该公司凭借其先进的 AI、大数据分析和其他核心专有技术支持的领先技术平台，在网络娱乐行业中脱颖而出。爱奇艺以巨大的用户参与度吸引了庞大的用户群，并开发了多元化的盈利模式，包括会员服务、在线广告服务、内容分发、直播、在线游戏、IP 许可、在线文学、在线零售等。

 

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

分享

相关客户案例

安全性

Ryt Bank

借助 Akamai 解决方案，Ryt Bank 在迁移到云端后提升了 API 监测能力、加强了合规性并降低了风险。

阅读客户案例
安全性

Bradesco 银行

Bradesco 借助 Akamai 安全解决方案，主动防御 AI 驱动的威胁，提升客户体验，并降低了成本。

阅读客户案例
安全性

德国商业银行

德国商业银行通过部署 Akamai API Security，借助主动威胁检测和增强型 API 控制措施，成功保障每月 60 亿次 API 调用的安全。

阅读客户案例
Akamai China