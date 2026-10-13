爱奇艺公司是中国市场领先的创新型在线娱乐服务商。其企业 DNA 将创意人才与技术相结合，营造持续创新和宏大制作的环境。爱奇艺的平台提供了由极受欢迎的原创内容以及其他专业制作内容、合作伙伴生成内容和用户生成内容组成的综合库。该公司凭借其先进的 AI、大数据分析和其他核心专有技术支持的领先技术平台，在网络娱乐行业中脱颖而出。爱奇艺以巨大的用户参与度吸引了庞大的用户群，并开发了多元化的盈利模式，包括会员服务、在线广告服务、内容分发、直播、在线游戏、IP 许可、在线文学、在线零售等。
爱奇艺公司是中国市场领先的创新型在线娱乐服务商。其企业 DNA 将创意人才与技术相结合，营造持续创新和宏大制作的环境。爱奇艺的平台提供了由极受欢迎的原创内容以及其他专业制作内容、合作伙伴生成内容和用户生成内容组成的综合库。该公司凭借其先进的 AI、大数据分析和其他核心专有技术支持的领先技术平台，在网络娱乐行业中脱颖而出。爱奇艺以巨大的用户参与度吸引了庞大的用户群，并开发了多元化的盈利模式，包括会员服务、在线广告服务、内容分发、直播、在线游戏、IP 许可、在线文学、在线零售等。
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