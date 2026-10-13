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Background

iQiyi, Inc.

Segundo maior serviço de streaming de vídeo (SVoD) do mundo, o iQiyi, confiou na Akamai para oferecer experiências de streaming de qualidade ao seu público global.

Logotipo da iQiyi Inc.

Localização

Pequim, China
https://www.iqiyi.com/

Setor

Mídia

Produtos

Adaptive Media Delivery Download Delivery ION

Sobre o iQiyi

O iQiyi é um serviço de entretenimento online inovador e líder de mercado na China. Seu DNA corporativo combina talento criativo com tecnologia, promovendo um ambiente para inovação contínua e produção de conteúdo de sucesso. A plataforma do iQiyi apresenta um conteúdo original altamente popular, bem como uma biblioteca abrangente de outros conteúdos produzidos profissionalmente, conteúdo gerado por parceiros e conteúdo gerado por usuários. A empresa se distingue no setor de entretenimento online por sua principal plataforma de tecnologia, equipada com IA avançada, análise de big data e outras tecnologias proprietárias essenciais. O iQiyi atrai uma enorme base de usuários com um excelente envolvimento dos usuários, e desenvolveu um modelo de monetização diversificado, incluindo serviços de associação, serviços de publicidade online, distribuição de conteúdo, transmissão ao vivo, jogos online, licenciamento de IP, literatura online, varejo online e muito mais.

 

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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