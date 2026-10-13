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iQiyi, Inc.

Il secondo servizio di streaming video (SVoD) più grande al mondo, iQiyi, si è affidato ad Akamai per la delivery di experience di streaming di alta qualità ai suoi utenti globali.

Informazioni su iQiyi

iQiyi è un innovativo servizio per l'intrattenimento online leader del mercato cinese. Il suo DNA aziendale combina talento creativo e tecnologia, promuovendo l'ambiente ideale per l'innovazione continua e la produzione di contenuti di grande successo. La piattaforma di iQiyi presenta contenuti originali molto popolari, oltre a una libreria completa di altri contenuti generati da professionisti, dai partner e dagli utenti. L'azienda si contraddistingue nel settore dell'intrattenimento online per la sua piattaforma tecnologica leader basata su intelligenza artificiale avanzata, analisi dei big data e altre tecnologie proprietarie principali. iQiyi attira un enorme bacino d'utenza grazie a uno straordinario engagement e ha sviluppato un modello di monetizzazione diversificato che include servizi in abbonamento, servizi di pubblicità online, distribuzione di contenuti, trasmissione live, giochi online, licenze IP, letteratura online, e-commerce, ecc.

 

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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