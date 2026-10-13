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iQiyi, Inc.

iQiyi, el segundo mayor servicio del mundo de streaming de vídeo a la carta (SVoD), confía en Akamai para ofrecer experiencias de streaming de calidad a su audiencia global.

Acerca de iQiyi

iQiyi es un innovador servicio de entretenimiento online líder en el mercado chino. La identidad corporativa de la firma combina talento creativo y tecnología, lo que crea un entorno idóneo para una innovación permanente y una producción de contenido de éxito. La plataforma de iQiyi ofrece contenido original muy popular, así como una biblioteca completa de otros contenidos de producción profesional, contenidos generados por partners y contenidos generados por los usuarios. La empresa consigue destacar en el sector del entretenimiento online gracias a su plataforma de tecnología líder basada en inteligencia artificial, análisis de big data y otras tecnologías propias básicas. iQiyi atrae a una gran base de usuarios y registra una participación muy significativa. Ha desarrollado un modelo de monetización diversificada que incluye servicios para miembros, publicidad online, distribución de contenidos, emisiones en directo, juegos online, licencias IP, literatura online, retail online, etc.

 

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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