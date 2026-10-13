iQiyi es un innovador servicio de entretenimiento online líder en el mercado chino. La identidad corporativa de la firma combina talento creativo y tecnología, lo que crea un entorno idóneo para una innovación permanente y una producción de contenido de éxito. La plataforma de iQiyi ofrece contenido original muy popular, así como una biblioteca completa de otros contenidos de producción profesional, contenidos generados por partners y contenidos generados por los usuarios. La empresa consigue destacar en el sector del entretenimiento online gracias a su plataforma de tecnología líder basada en inteligencia artificial, análisis de big data y otras tecnologías propias básicas. iQiyi atrae a una gran base de usuarios y registra una participación muy significativa. Ha desarrollado un modelo de monetización diversificada que incluye servicios para miembros, publicidad online, distribución de contenidos, emisiones en directo, juegos online, licencias IP, literatura online, retail online, etc.