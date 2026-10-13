iQiyi est un service de divertissement en ligne innovant, leader sur le marché chinois. Sa philosophie est de combiner talent créatif et technologie, favorisant ainsi un environnement propice à l'innovation continue et à la production de contenus à grand succès. La plateforme d'iQiyi propose des contenus originaux très populaires, ainsi qu'une bibliothèque complète d'autres contenus produits par des professionnels, générés par des partenaires ou par les utilisateurs. L'entreprise se distingue dans l'industrie du divertissement en ligne par sa plateforme technologique de pointe, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle avancée, l'analyse des Big Data et d'autres technologies propriétaires stratégiques. iQiyi attire un grand nombre d'utilisateurs dont l'engagement est sans faille et a développé un modèle de monétisation diversifié. Celui-ci comprend des services d'abonnement, des services publicitaires en ligne, la distribution de contenu, la diffusion en live, les jeux en ligne, les licences IP, la documentation en ligne, la vente en ligne, etc.