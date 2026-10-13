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iQiyi, Inc.

Numéro deux mondial des services de streaming vidéo (SVoD, vidéo à la demande par abonnement), iQiyi fait confiance à Akamai pour fournir à son public international une expérience de streaming de qualité

Logo iQiyi Inc

Localisation géographique

Pékin, Chine
https://www.iqiyi.com/

Secteur

Médias

Produits

Adaptive Media Delivery Download Delivery Ion

À propos d'iQiyi

iQiyi est un service de divertissement en ligne innovant, leader sur le marché chinois. Sa philosophie est de combiner talent créatif et technologie, favorisant ainsi un environnement propice à l'innovation continue et à la production de contenus à grand succès. La plateforme d'iQiyi propose des contenus originaux très populaires, ainsi qu'une bibliothèque complète d'autres contenus produits par des professionnels, générés par des partenaires ou par les utilisateurs. L'entreprise se distingue dans l'industrie du divertissement en ligne par sa plateforme technologique de pointe, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle avancée, l'analyse des Big Data et d'autres technologies propriétaires stratégiques. iQiyi attire un grand nombre d'utilisateurs dont l'engagement est sans faille et a développé un modèle de monétisation diversifié. Celui-ci comprend des services d'abonnement, des services publicitaires en ligne, la distribution de contenu, la diffusion en live, les jeux en ligne, les licences IP, la documentation en ligne, la vente en ligne, etc.

 

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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