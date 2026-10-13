为了实现这三个目标，Mitsubishi UFJ NICOS 选择 Akamai 作为其网络基础架构合作伙伴。Kumada 对这一选择背后的原因作出了以下解释：



“在 J-Mups 计划阶段的讨论中，Akamai 解决方案真正吸引我们的一点是它能‘在使用互联网时确保高可靠性和安全性’。尽管信用卡结算数据的规模很小，但是它们是非常重要的数据，因此，这些数据本质上就与 Akamai 服务平常处理的海量视频流数据截然不同。但是，显然维持会话的稳定性在信用卡结算中也同样重要。信用卡结算涉及的数据规模很小，却是在很短的时间内发生很多笔交易，这与视频流媒体的情况一样。因此，在 Akamai 解决方案的技术方面，我们并没有顾虑太多。零售店的结算终端与 Akamai 的边缘服务器之间的数据传输是用常规互联网来完成；但是，一旦数据进入 Akamai Intelligent Platform，数据的传输就只会通过高度可靠的服务器和网络完成，以确保数据能够快速、安全地到达信用卡公司的结算中心；完成数据的处理后，数据将通过相同的路径传送回门店的 POS 终端。对我们来说，这是 Akamai 解决方案的一个重要优势。因为其精确度和可靠性，我们确定我们需要采用 Akamai 的解决方案。”



鉴于这是 Akamai Intelligent Platform 首次应用于 J-Mups 这样的信用卡结算系统，J-Mups 在刚刚上市时有出现任何问题吗？



“系统开发者在日本各个地区进行了测试，以验证 J-Mups 通过使用 Akamai 的平台是否真的能在两秒内完成结算处理。测试结果显示，尽管在很多位置，不使用 Akamai 的 CDN 时系统结算速度更快；但是没有一个位置是因为使用 Akamai 导致数据传输速度变得很慢，总体来说，我们确定 Akamai 的 CDN 能够在维持一致且优质服务的同时，提供稳定、快速的性能，”Kumada 评价道。



J-Mups 作为一款高速、高度可靠且低成本的革命性信用卡结算系统亮相市场后，使用该系统的商家对其赞不绝口。迄今为止，大多数好评都与新系统速度更快、使用成本更低有关。然而，随着全球各地有关信用卡数据泄露的事故屡屡见诸报端，商家的安全意识也越来越高。预计，J-Mups 提供的极高的安全性将在未来赢得商家的交口称颂。



Akamai 平台还能在运营管理方面提供收益。其中一大收益在于当您收到零售店有关结算的投诉时，它能清晰地发现问题。如果您在使用互联网并且有各种各样的网络设备和服务提供商，那么您很难发现问题的真正根源。但是，因为 J-Mups 使用了 Akamai 的平台，所以大多数情况下，哪里出现了问题将变得非常明显，这样，信用卡公司就能为零售店提供有关问题的准确信息。最终，投诉的高效处理有助于加强零售店对 J-Mups 系统的信任。



至于 J-Mups 系统未来的进一步开发计划，Kumada 指出系统需要支持迅速普及的消费者移动设备，比如智能手机。



“很明显，下一步是提供面向移动通信细分市场的结算解决方案。我认为，使用消费者移动设备作为结算终端或者消费者移动设备取代信用卡是大势所趋。随着这些趋势的蔓延，我们非常期待看到 Akamai 未来将推出哪类解决方案来满足不同使用场景的需求，”Kumada 表示。