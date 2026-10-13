Pour atteindre ces trois objectifs, Mitsubishi UFJ NICOS a choisi d'utiliser Akamai comme partenaire d'infrastructure réseau. M. Kumada explique les raisons de ce choix :



« Au cours de nos discussions au stade de planification de J-Mups, ce qui nous a le plus séduit à propos de la solution d'Akamai était la capacité de garantir une grande fiabilité et sécurité tout en utilisant Internet. » Malgré le faible volume de données de règlement par carte de crédit, celles-ci sont absolument essentielles, ce qui rend leur nature fondamentalement différente par rapport, entre autres, aux gros volumes données de streaming vidéo que les services d'Akamai utilisaient généralement par le passé. Toutefois, il paraissait évident que le maintien de la stabilité de la session serait tout aussi important pour le règlement par carte de crédit, qui implique de petits volumes de données, mais un grand nombre de transactions qui sont effectuées sur une courte période, comme c'est le cas notamment pour le streaming vidéo. Nous n'étions pas vraiment inquiets concernant les aspects techniques de la solution d'Akamai. La transmission des données depuis le terminal de règlement du commerce de détail vers le serveur périphérique d'Akamai s'effectue par l'Internet traditionnel, mais dès que les données sont introduites dans l'Akamai Intelligent Platform, celles-ci sont transmises uniquement à l'aide de serveurs et de réseaux d'une grande fiabilité pour garantir un accès rapide et sécurisé aux centre de règlement de la société de carte de crédit. Une fois que les données ont été traitées, elles sont renvoyées en toute sécurité vers le terminal de point de vente du commerce en suivant le même chemin en sens inverse. De notre point de vue, cet aspect de la solution d'Akamai était essentiel. Grâce à sa précision et à sa fiabilité, nous avons décidé d'adopter la solution d'Akamai. »



C'était la première fois que l'Akamai Intelligent Platform était utilisée pour un système de règlement par carte de crédit comme J-Mups. Avez-vous rencontré des problèmes lors du lancement du système ?



« Les développeurs du système ont voyagé dans tout le Japon pour procéder à des essais permettant de vérifier s'il était réellement possible de procéder au règlement en moins de deux secondes par le biais de la plateforme d'Akamai. Les résultats des essais ont montré que, à l'exception de quelques lieux où il était plus rapide de ne pas utiliser les services CDN d'Akamai, il n'existait aucun lieu où l'utilisation d'Akamai entraînait une transmission plus lente et, de manière générale, nous avons eu la confirmation que l'utilisation des services CDN d'Akamai garantissait une performance stable et rapide tout en maintenant une qualité de service élevée », constate M. Kumada.



À la suite du lancement de J-Mups en tant que système de règlement par carte de crédit révolutionnaire, peu coûteux, très rapide et d'une grande fiabilité, de nombreux commentaires positifs ont été laissés par les commerçants ayant utilisé ce système. Jusqu'à présent, la plupart des commentaires positifs reçus portaient sur la rapidité du système et son utilisation plus économique. Cependant, compte tenu du grand nombre de nouvelles histoires récentes dans le monde entier faisant état de fuites de données de carte de crédit, et puisque les commerçants sont de plus en plus conscients de l'importance de la sécurité, nous pensons que le niveau de sécurité élevé fournit par J-Mups sera grandement apprécié à l'avenir.



L'utilisation de la plateforme d'Akamai procure également des avantages en matière de gestion opérationnelle. L'un des principaux avantages est lié à la capacité d'identifier clairement les problèmes lorsqu'un commerce de détail émet une plainte à propos d'un règlement. Lorsque vous utilisez Internet, avec une large gamme d'appareils en réseau et de fournisseurs de services, la cause du problème est parfois difficile à déterminer. Cependant, comme J-Mups utilise la plateforme d'Akamai, les problèmes rencontrés sont le plus souvent facilement détectables, ce qui permet à la société de carte de crédit de fournir des informations précises sur le problème au commerce de détail. Ainsi, le traitement des plaintes a réellement contribué à renforcer la confiance que les commerces de détail portent au système J-Mups.



En ce qui concerne les projets de développement du système, M. Kumada souligne la nécessité de prendre en charge les terminaux mobiles des utilisateurs, comme les smartphones, qui sont de plus en plus utilisés.



« Évidemment, la prochaine étape consiste à fournir des solutions de règlement pour le secteur des communications mobiles. Je pense que la tendance qui consiste pour les utilisateurs à se servir de terminaux mobiles comme terminaux de règlement ou en remplacement des cartes de crédit est inéluctable. Face à l'amplification de cette tendance, nous attendons avec impatience de découvrir les types de solutions proposés par Akamai pour différents scénarios d'utilisation », explique M. Kumada.