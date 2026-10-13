A fin de lograr estos tres objetivos, Mitsubishi UFJ NICOS decidió usar Akamai como su partner de infraestructura de red. El Sr. Kumada explica los motivos de esta elección a continuación:



"Durante nuestras conversaciones en la etapa de planificación del J-Mups, lo que realmente nos llamó la atención sobre la solución de Akamai fue la capacidad de ‘lograr una alta fiabilidad y seguridad durante el uso de Internet’. Si bien los datos de liquidación de tarjetas de crédito incluyen un tamaño muy pequeño, son datos sumamente importantes, por lo que se diferencian totalmente de los datos de streaming de vídeo de grandes volúmenes, etc. que los servicios de Akamai por lo general habían utilizado previamente. Sin embargo, es evidente que el mantenimiento de la estabilidad de sesión sería igualmente importante en la liquidación de tarjeta de crédito, que incluye pequeños volúmenes de datos, pero con un gran número de transacciones que tengan lugar durante un corto espacio de tiempo, como lo es para el streaming de vídeo, etc., así que no estábamos demasiado preocupados por los aspectos técnicos de la solución de Akamai. La transmisión de datos del terminal de liquidación de la tienda de retail al servidor perimetral de Akamai tiene lugar a través de Internet normal, pero tan pronto como los datos entran en la Akamai Intelligent Platform, los datos solo se transmiten mediante redes y servidores altamente fiables, garantizando que llegue al centro de liquidación de la empresa de tarjeta de crédito de forma rápida y segura; una vez que los datos se han procesado, se envían de vuelta al terminal TPV de la tienda siguiendo la misma ruta a la inversa. Desde nuestro punto de vista, este es un aspecto muy importante de la solución de Akamai. Debido a su precisión y fiabilidad, decidimos que necesitábamos adoptar la solución de Akamai".



Esta fue la primera vez que Akamai Intelligent Platform se había utilizado para un sistema de liquidación de tarjetas de crédito como J-Mups, así que ¿hubo problemas cuando el sistema se introdujo por primera vez?



"Los desarrolladores del sistema viajaron por todo Japón llevando a cabo pruebas para comprobar si realmente era posible realizar los procesos de liquidación en menos de dos segundos utilizando la plataforma de Akamai. Los resultados mostraron que, si bien hubo una serie de lugares donde era más rápido no utilizar la CDN de Akamai, no hubo ninguno donde la transmisión fuese muy lenta utilizando Akamai y, en general, se confirmó que el uso de la CDN de Akamai proporcionaba un rendimiento rápido y estable, a la vez que se mantenía un servicio de alta calidad", señala el Sr. Kumada.



Tras el lanzamiento de J-Mups como un revolucionario sistema de liquidación de tarjetas de crédito de alta velocidad, muy fiable y de bajo coste, los comentarios de los comerciantes que han estado utilizando el sistema fueron muy positivos. Hasta ahora, la mayoría de los comentarios positivos que hemos recibido están relacionados con el hecho de que el nuevo sistema les resulta más barato y mucho más rápido de usar. Sin embargo, dado que se ha filtrado recientemente una gran cantidad de noticias por todo el mundo acerca de los datos de la tarjeta de crédito, como los comerciantes son más conscientes de la importancia de la seguridad, se prevé que en el futuro se valorará mucho el alto grado de seguridad que proporciona J-Mups.



Al utilizar la plataforma de Akamai, también se ofrecen beneficios en términos de gestión operativa. Uno de los principales beneficios se refiere a la capacidad de identificar claramente los problemas cuando se recibe una queja por parte de una tienda de retail sobre la liquidación. Cuando se utiliza Internet, con una gran variedad de dispositivos de red y proveedores de servicios, puede ser difícil determinar la causa exacta del problema. Sin embargo, gracias a que J-Mups utiliza la plataforma de Akamai, en la mayoría de los casos se deduce claramente dónde se ha producido un problema y, por lo tanto, la empresa de tarjeta de crédito puede aportar a la tienda de retail información precisa acerca del problema. Por este motivo, la gestión de las quejas ha ayudado en realidad a fortalecer la confianza de las tiendas minoristas en el sistema J-Mups.



En cuanto a los planes para seguir perfeccionando el sistema en el futuro, el Sr. Kumada apunta a la necesidad de respaldar los dispositivos móviles de los consumidores, por ejemplo smartphones, cuya adopción está creciendo rápidamente.



"El siguiente paso lógico es ofrecer soluciones para el segmento de las comunicaciones móviles. Creo que hay una tendencia imparable hacia el uso de dispositivos móviles como terminales de liquidación, o de que se utilicen en lugar de tarjetas de crédito. Estamos ansiosos por ver qué tipo de soluciones puede proporcionar Akamai en los distintos escenarios de uso conforme estas tendencias progresen", apunta el Sr. Kumada.