이러한 세 가지 목적을 달성하기 위해 Mitsubishi UFJ NICOS는 네트워크 인프라 파트너로 Akamai를 선택했습니다. 쿠마다는 이 선택의 이유를 이렇게 설명합니다.



"J-Mups의 계획 단계에서 논의를 벌이는 동안 Akamai의 플랫폼이 매력적으로 느껴졌던 이유는 인터넷을 사용하면서도 뛰어난 안정성과 보안을 지원하는 능력이었습니다. 신용카드 결제 데이터는 크기가 매우 작지만 결정적으로 중요한 데이터로, Akamai의 서비스에서 이전에 흔히 사용해 왔던 대용량 비디오 스트리밍 데이터 등과 특성면에서 근본적으로 차이가 있습니다. 그러나, 비디오 스트리밍과 마찬가지로 데이터 용량은 적지만 짧은 기간 동안 수많은 트랜잭션이 일어나는 신용카드 결제에서 세션 안정성 유지가 중요하다는 점은 명확하기 때문에 우리는 Akamai 솔루션의 기술적 측면은 그다지 걱정하지 않았습니다. 유통 매장의 결제 단말기에서 Akamai 엣지 서버로의 데이터 전송은 일반 인터넷을 사용해 수행되지만, 데이터가 Akamai Intelligent Platform에 진입하는 순간부터 신용카드 회사의 결제 센터에 빠르고 안전하게 도달할 수 있도록 안정성이 뛰어난 서버 및 네크워크만 사용해 전송됩니다. 데이터 처리가 완료되면 데이터는 반대 방향의 동일한 경로를 따라 매장의 POS 단말기로 안전하게 다시 전송됩니다. 이는 우리의 관점에서 Akamai 솔루션의 매우 중요한 특징이었습니다. 정확성과 안정성은 Akamai 솔루션의 도입을 결정하게 된 결정적 요인이었습니다."



Akamai Intelligent Platform이 J-Mups와 같은 신용카드 결제 시스템에 사용된 사례는 이번이 처음이었습니다. 시스템이 처음 도입되었을 때 특별한 문제는 없었을까요?



쿠마다는 이렇게 설명합니다. "시스템 개발자들이 일본 전역을 누비고 다니면서 Akamai 플랫폼 사용 시 결제 처리를 2초 내에 완료할 수 있는지 확인하는 테스트를 수행했습니다. 테스트 결과는 Akamai CDN을 사용하지 않을 때 더 빠른 속도를 나타낸 곳은 손에 꼽을 정도였던 반면 Akamai CDN을 사용할 때 매우 느린 전송 속도를 기록한 곳은 전혀 없었으며, 전반적으로 Akamai CDN을 사용할 때 안정적이고 빠른 성능을 얻는 동시에 고품질 서비스를 일관적으로 유지할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다."



높은 속도 및 안정성과 합리적인 가격대의 혁신적인 신용카드 결제 시스템인 J-Mups의 출시 후에 이 시스템을 사용해본 유통업체 고객들로부터 긍정적인 피드백이 수없이 전달되었습니다. 지금까지 전달된 긍정적인 피드백의 대부분은 새로운 시스템이 훨씬 빠르고 비용이 저렴하다는 사실과 관련이 있습니다. 그러나, 최근에 전 세계적으로 신용카드 데이터 유출에 관한 새로운 사례가 상당히 많아지면서 유통업체 고객들이 보안의 중요성을 심각하게 인식함에 따라 J-Mups에서 제공하는 높은 수준의 보안이 향후 더욱 각광을 받을 것으로 예상됩니다.



Akamai 플랫폼은 운영 관리 관점에서도 다양한 이점을 제공합니다. 주요 이점 중 하나는 유통 매장에서 결제에 관한 불만이 접수될 때 문제를 명확히 파악하는 능력입니다. 광범위한 네트워크 디바이스 및 서비스 공급업체와 함께 인터넷을 사용하는 경우 문제의 정확한 원인을 판별하기가 어려울 수 있습니다. 그러나, J-Mups는 Akamai 플랫폼을 사용하기 때문에 대부분의 경우 문제가 발생한 위치가 명확히 밝혀지고 신용카드 회사는 문제와 관련된 정확한 정보를 유통 매장에 제공할 수 있습니다. 그 결과, J-Mups 시스템에서는 불만 처리가 유통 매장의 신뢰도 증진에 실제로 도움이 되었습니다.



향후 시스템의 추가적인 개발 계획과 관련해 쿠마다는 도입률이 급증하고 있는 스마트폰 등 소비자용 모바일 디바이스에 대한 지원 필요성을 언급하면서



다음과 같이 부연 설명합니다. "다음 단계는 모바일 통신 분야를 위한 결제 솔루션을 제공하는 것입니다. 저는 결제 단말기 또는 신용카드를 대신한 소비자용 모바일 디바이스의 사용이 거부할 수 없는 트렌드라고 믿습니다. 이러한 트렌드가 확산됨에 따라 우리는 다양한 사용 시나리오를 위해 Akamai가 어떤 종류의 솔루션을 제공할 수 있는지 큰 기대감을 갖고 있습니다."