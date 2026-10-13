Mitsubishi UFJ NICOS Co., Ltd.는 MUFG 카드, DC 카드, NICOS 등 여러 카드 브랜드를 출시했습니다. 총 1,731만 명의 카드 소유자를 보유하고 연간 카드 거래액이 8조 6,216억엔에 달하는 Mitsubishi UFJ NICOS는 일본 최대의 신용카드 회사입니다. 이 회사는 JREM(JR East Mechatronics Co., Ltd.)과의 협력을 통해 "J-Mups"(Joint Multi Payment Processing System)라는 차세대 POS 결제 인프라를 개발했습니다. 2012년 7월에 운영이 시작된 J-Mups는 신용카드 및 전자화폐를 위한 클라우드 기반 다중 결제 처리 시스템입니다.
신용카드 POS 결제 시스템의 혁신을 대표하는 J-Mups는 오랫동안 수정되지 않은 상태로 유지되었으며, Akamai는 새로운 시스템 구현 측면에서 중요한 역할을 맡았습니다. 우리는 Mitsubishi UFJ NICOS Co., Ltd. 사업부 인수/영업 및 마케팅 부서의 비즈니스 인수 개발 차장(네트워크 인수 개발 그룹 담당 매니저) 켄이치 쿠마다씨와 대화를 나눴습니다. 켄이치 차장은 계획 단계부터 J-Mups 프로젝트에 참여한 인물입니다.
누군가 상점에서 상품을 구입하고 신용카드로 결제할 때 신용카드 결제 시스템의 역할은 중요합니다.
"Akamai의 플랫폼이 매력적으로 느껴졌던 이유는 인터넷을 사용하면서도 뛰어난 안정성과 보안을 지원하는 능력이었습니다."— 켄이치 쿠마다(Mr. Kenichi Kumada), Mitsubishi UFJ NICOS Co., Ltd. 비즈니스 인수 개발 부서 차장(네트워크 인수 개발 그룹 담당 매니저)
배경
Mitsubishi UFJ NICOS Co., Ltd.는 MUFG 카드, DC 카드, NICOS 등 여러 카드 브랜드를 출시했습니다. 총 1,731만 명의 카드 소유자를 보유하고 연간 카드 거래액이 8조 6,216억엔에 달하는 Mitsubishi UFJ NICOS는 일본 최대의 신용카드 회사입니다. 이 회사는 JREM(JR East Mechatronics Co., Ltd.)과의 협력을 통해 "J-Mups"(Joint Multi Payment Processing System)라는 차세대 POS 결제 인프라를 개발했습니다. 2012년 7월에 운영이 시작된 J-Mups는 신용카드 및 전자화폐를 위한 클라우드 기반 다중 결제 처리 시스템입니다.
도전 과제
J-Mups가 출시되기 전에 일본은 1983년에 도입되고 아날로그 전화선(그리고 후속 ISDN)에 의존하는 결제 시스템을 여전히 사용하고 있었습니다. 일반 소비자의 이커머스 웹사이트 사용이 늘어나면서, 결제 시스템은 이커머스 웹사이트에서 인터넷을 사용해 결제를 구현하는 공통 방식으로 자리를 잡았습니다. 그러나, 일반 오프라인 유통 매장에서 사용되는 결제 시스템은 30년 이상 사용해온 것과 동일한 인프라에 계속 의존하고 있습니다.
신용카드 결제가 처리될 때, 신용카드 회사 결제 센터와 교환되는 데이터양은 수백 바이트 밖에 되지 않을 정도로 매우 적습니다. 하지만, 오래된 결제 시스템에서는 통신 속도가 너무 느릴 뿐 아니라(56~64Kbps) 처리를 완료하는 데 약 10~15초가 소요되었습니다. 또한, 향후 수요를 충족하기 위해서는 시스템의 확장성(직불카드, 전자화폐 등 새로운 유형의 결제 방식을 위한 서비스 제공 기능 포함)을 개선해야만 했습니다. 또 다른 문제는 매장에 설치된 POS 단말기가 대당 2십만~3십만엔 정도로 너무 고가라는 것이었습니다. 아울러, 1회 결제 시 매번 통신비를 지불해야 했기 때문에 소규모 매장은 신용카드 결제 시스템 채택을 망설일 수밖에 없었습니다. 따라서, 결제 시스템 정비에 대한 필요성이 전체 신용카드 업계에서 매우 중요한 문제였습니다.
목표
J-Mups는 위에 언급된 문제를 한꺼번에 해결할 수 있는 차세대 시스템으로 계획되었습니다. J-Mups의 목적은 다음과 같습니다.
결제 처리 시간을 2초 이내로 유지
리테일 매장과 신용카드사 결제 센터를 연결하는 통신 인프라로 인터넷을 활용해 통신 비용 절감
기존에 POS 단말기가 처리하던 대부분의 작업을 결제 센터가 처리하도록 함으로써 POS 단말기 가격을 기존 대비 약 3분의 1에서 4분의 1 수준으로 인하
Akamai를 선택해야 하는 이유
이러한 세 가지 목적을 달성하기 위해 Mitsubishi UFJ NICOS는 네트워크 인프라 파트너로 Akamai를 선택했습니다. 쿠마다는 이 선택의 이유를 이렇게 설명합니다.
"J-Mups의 계획 단계에서 논의를 벌이는 동안 Akamai의 플랫폼이 매력적으로 느껴졌던 이유는 인터넷을 사용하면서도 뛰어난 안정성과 보안을 지원하는 능력이었습니다. 신용카드 결제 데이터는 크기가 매우 작지만 결정적으로 중요한 데이터로, Akamai의 서비스에서 이전에 흔히 사용해 왔던 대용량 비디오 스트리밍 데이터 등과 특성면에서 근본적으로 차이가 있습니다. 그러나, 비디오 스트리밍과 마찬가지로 데이터 용량은 적지만 짧은 기간 동안 수많은 트랜잭션이 일어나는 신용카드 결제에서 세션 안정성 유지가 중요하다는 점은 명확하기 때문에 우리는 Akamai 솔루션의 기술적 측면은 그다지 걱정하지 않았습니다. 유통 매장의 결제 단말기에서 Akamai 엣지 서버로의 데이터 전송은 일반 인터넷을 사용해 수행되지만, 데이터가 Akamai Intelligent Platform에 진입하는 순간부터 신용카드 회사의 결제 센터에 빠르고 안전하게 도달할 수 있도록 안정성이 뛰어난 서버 및 네크워크만 사용해 전송됩니다. 데이터 처리가 완료되면 데이터는 반대 방향의 동일한 경로를 따라 매장의 POS 단말기로 안전하게 다시 전송됩니다. 이는 우리의 관점에서 Akamai 솔루션의 매우 중요한 특징이었습니다. 정확성과 안정성은 Akamai 솔루션의 도입을 결정하게 된 결정적 요인이었습니다."
Akamai Intelligent Platform이 J-Mups와 같은 신용카드 결제 시스템에 사용된 사례는 이번이 처음이었습니다. 시스템이 처음 도입되었을 때 특별한 문제는 없었을까요?
쿠마다는 이렇게 설명합니다. "시스템 개발자들이 일본 전역을 누비고 다니면서 Akamai 플랫폼 사용 시 결제 처리를 2초 내에 완료할 수 있는지 확인하는 테스트를 수행했습니다. 테스트 결과는 Akamai CDN을 사용하지 않을 때 더 빠른 속도를 나타낸 곳은 손에 꼽을 정도였던 반면 Akamai CDN을 사용할 때 매우 느린 전송 속도를 기록한 곳은 전혀 없었으며, 전반적으로 Akamai CDN을 사용할 때 안정적이고 빠른 성능을 얻는 동시에 고품질 서비스를 일관적으로 유지할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다."
높은 속도 및 안정성과 합리적인 가격대의 혁신적인 신용카드 결제 시스템인 J-Mups의 출시 후에 이 시스템을 사용해본 유통업체 고객들로부터 긍정적인 피드백이 수없이 전달되었습니다. 지금까지 전달된 긍정적인 피드백의 대부분은 새로운 시스템이 훨씬 빠르고 비용이 저렴하다는 사실과 관련이 있습니다. 그러나, 최근에 전 세계적으로 신용카드 데이터 유출에 관한 새로운 사례가 상당히 많아지면서 유통업체 고객들이 보안의 중요성을 심각하게 인식함에 따라 J-Mups에서 제공하는 높은 수준의 보안이 향후 더욱 각광을 받을 것으로 예상됩니다.
Akamai 플랫폼은 운영 관리 관점에서도 다양한 이점을 제공합니다. 주요 이점 중 하나는 유통 매장에서 결제에 관한 불만이 접수될 때 문제를 명확히 파악하는 능력입니다. 광범위한 네트워크 디바이스 및 서비스 공급업체와 함께 인터넷을 사용하는 경우 문제의 정확한 원인을 판별하기가 어려울 수 있습니다. 그러나, J-Mups는 Akamai 플랫폼을 사용하기 때문에 대부분의 경우 문제가 발생한 위치가 명확히 밝혀지고 신용카드 회사는 문제와 관련된 정확한 정보를 유통 매장에 제공할 수 있습니다. 그 결과, J-Mups 시스템에서는 불만 처리가 유통 매장의 신뢰도 증진에 실제로 도움이 되었습니다.
향후 시스템의 추가적인 개발 계획과 관련해 쿠마다는 도입률이 급증하고 있는 스마트폰 등 소비자용 모바일 디바이스에 대한 지원 필요성을 언급하면서
다음과 같이 부연 설명합니다. "다음 단계는 모바일 통신 분야를 위한 결제 솔루션을 제공하는 것입니다. 저는 결제 단말기 또는 신용카드를 대신한 소비자용 모바일 디바이스의 사용이 거부할 수 없는 트렌드라고 믿습니다. 이러한 트렌드가 확산됨에 따라 우리는 다양한 사용 시나리오를 위해 Akamai가 어떤 종류의 솔루션을 제공할 수 있는지 큰 기대감을 갖고 있습니다."
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.