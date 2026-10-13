Para atingir esses três objetivos, a Mitsubishi UFJ NICOS optou por usar a Akamai como seu parceiro de infraestrutura de rede. O Sr. Kumada explica os motivos dessa escolha da seguinte forma:



"Durante nossas discussões na fase de planejamento para o J-Mups, o que realmente nos atraiu sobre a solução da Akamai foi a capacidade de ‘alcançar alta confiabilidade e segurança ao usar a Internet’. Embora os dados de liquidação de cartão de crédito sejam muito pequenos, eles são extremamente importantes, o que os torna fundamentalmente diferentes da natureza dos dados de streaming de vídeo de grande volume etc. para os quais os serviços da Akamai normalmente eram usados anteriormente. No entanto, ficou evidente que manter a estabilidade da sessão seria tão importante na liquidação do cartão de crédito, que envolve pequenos volumes de dados, mas com um grande número de transações ocorrendo em um curto espaço de tempo, como ocorre em streaming de vídeo. Portanto, não estávamos muito preocupados com os aspectos técnicos da solução da Akamai. A transmissão de dados do terminal de liquidação da loja de varejo para o servidor de edge da Akamai ocorre usando a Internet normal, mas assim que os dados entram na Akamai Intelligent Platform, eles são transmitidos apenas usando servidores e redes altamente confiáveis, garantindo que cheguem ao centro de liquidação da empresa de cartão de crédito de forma rápida e segura; Depois que os dados forem processados, eles serão enviados de volta com segurança para o terminal POV da loja seguindo a mesma rota inversa. Esse foi um aspecto muito importante da solução da Akamai do nosso ponto de vista. Devido à sua precisão e confiabilidade, decidimos que precisávamos adotar a solução da Akamai."



Esta foi a primeira vez que a Akamai Intelligent Platform foi usada para um sistema de liquidação de cartão de crédito como o J-Mups, então houve algum problema quando o sistema foi introduzido pela primeira vez?



"Os desenvolvedores de sistemas viajaram por todo o Japão realizando testes para verificar se realmente era possível concluir o processamento de liquidação em dois segundos usando a plataforma da Akamai. Os resultados dos testes mostraram que, embora houvesse vários locais onde era mais rápido não usar a CDN da Akamai, não havia locais onde usar a Akamai resultasse em uma transmissão muito lenta e, em geral, foi confirmado que o uso da CDN da Akamai proporcionou um desempenho estável e rápido, mantendo, ao mesmo tempo, um serviço de alta qualidade consistente", observa o Sr. Kumada.



Após o lançamento do J-Mups como um sistema de liquidação de cartão de crédito revolucionário de alta velocidade, altamente confiável, de baixo custo, houve muitos comentários positivos dos comerciantes que têm usado o sistema. Até agora, a maior parte dos comentários positivos recebidos refere-se ao fato de o novo sistema ser muito mais rápido e mais barato de utilizar. No entanto, considerando que recentemente houve muitas notícias em todo o mundo sobre o vazamento de dados de cartão de crédito, à medida que os comerciantes se tornam mais conscientes da importância da segurança, prevê-se que o alto nível de segurança oferecido pelo J-Mups seja amplamente apreciado no futuro.



O uso da plataforma da Akamai também oferece benefícios em termos de gerenciamento operacional. Um grande benefício está relacionado à capacidade de identificar claramente os problemas quando uma reclamação é recebida de uma loja de varejo sobre a liquidação. Quando você está usando a Internet, com uma ampla variedade de dispositivos de rede e provedores de serviços, pode ser difícil determinar a causa precisa de um problema. No entanto, como o J-Mups usa a plataforma da Akamai, na maioria dos casos, é imediatamente aparente onde ocorreu um problema e, portanto, a empresa de cartão de crédito pode fornecer à loja de varejo informações precisas sobre o problema. Como resultado, o gerenciamento de reclamações ajudou a fortalecer a confiança das lojas de varejo no sistema J-Mups.



Em relação aos planos de desenvolvimento futuro do sistema, o Sr. Kumada aponta para a necessidade de oferecer suporte a dispositivos móveis de consumo, como smartphones etc., cuja adoção está crescendo rapidamente.



"A próxima etapa óbvia é fornecer soluções de pagamento para o segmento de comunicações móveis. Eu acredito que há uma tendência inexorável para o uso de dispositivos móveis do consumidor como terminais de liquidação, ou que sejam usados no lugar de cartões de crédito. Estamos ansiosos para ver que tipo de soluções a Akamai pode fornecer para diferentes cenários de uso à medida que essas tendências progridem", diz o Sr. Kumada.