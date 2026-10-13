Per poter raggiungere questi tre obiettivi, Mitsubishi UFJ NICOS ha scelto di usare Akamai come partner della propria infrastruttura di rete. Kumada spiega le ragioni alla base di questa scelta nel modo seguente:



"Durante la nostra discussione nella fase di pianificazione del sistema J-Mups, ciò che ci ha attirato di più della soluzione Akamai era la possibilità di raggiungere elevati livelli di affidabilità e sicurezza durante l'utilizzo di Internet." Benché i dati dei pagamenti con carta di credito siano pochi, risultano di importanza critica, il che li rende, per loro natura, fondamentalmente diversi dai dati dello streaming video di grandi dimensioni, ecc. che i servizi Akamai avevano solitamente usato in precedenza. Tuttavia, ovviamente era altrettanto importante mantenere la stabilità della sessione nei pagamenti con carta di credito, che includono piccoli volumi di dati, ma con elevati numeri di transazioni che avvengono in breve tempo, come accade per lo streaming video, ecc. Pertanto, non eravamo tanto preoccupati degli aspetti tecnici della soluzione Akamai. La trasmissione dei dati dal terminale di pagamento del negozio retail al server Akamai Edge avviene tramite Internet, ma non appena entrano nell'Akamai Intelligent Platform, i dati vengono trasmessi usando esclusivamente server e reti altamente affidabili per garantire di raggiungere, in modo rapido e sicuro, il centro di pagamento della società emittente della carta di credito; una volta elaborati, i dati vengono ritrasmessi al terminale POS del negozio seguendo il percorso inverso. Dal nostro punto di vista, si trattava di un aspetto molto importante della soluzione Akamai. Pertanto, abbiamo deciso che dovevamo adottare la soluzione Akamai per le sue caratteristiche di precisione e affidabilità".



Poiché per la prima volta l'Akamai Intelligent Platform veniva utilizzata per un sistema di pagamento con carta di credito come J-Mups, avete riscontrato problemi quando il sistema è stato introdotto per la prima volta?



"Gli sviluppatori di sistema hanno viaggiato in tutto il Giappone per eseguire test in modo da verificare che fosse davvero possibile completare l'elaborazione dei pagamenti in pochi secondi tramite la piattaforma di Akamai. I risultati dei test hanno dimostrato che, sebbene in una manciata di località era più veloce non usare la piattaforma CDN di Akamai, non vi erano località in cui l'uso di Akamai comportava una trasmissione molto lenta e, nel complesso, è stato confermato che l'uso della piattaforma CDN di Akamai assicurava performance stabili e veloci, mantenendo, al contempo, un servizio di alta qualità in modo costante", afferma Kumada.



Dopo il lancio del J-Mups, che si è dimostrato un sistema di pagamento con carta di credito rivoluzionario ed economico, ad alta velocità e molto affidabile, sono stati ricevuti tantissimi commenti positivi da parte dei commercianti che utilizzano questo sistema. Finora, la maggior parte dei commenti positivi ricevuti si riferiscono al fatto che il nuovo sistema è molto più veloce ed economico da usare. Tuttavia, considerate tutte le recenti notizie riguardo alla fuga di dati di carte di credito in tutto mondo, i commercianti stanno comprendendo sempre di più l'importanza della sicurezza, pertanto si prevede che l'elevato livello di sicurezza garantito dal sistema J-Mups sarà molto apprezzato in futuro.



L'uso della piattaforma Akamai offre vantaggi anche in termini di gestione operativa. Uno dei maggiori benefici riguarda la possibilità di identificare chiaramente i problemi quando si riceve una lamentela da un negozio retail relativamente ad un pagamento. Quando si utilizza Internet con un'ampia gamma di dispositivi di rete e provider di servizi, può risultare difficile determinare la causa precisa di un problema. Tuttavia, poiché J-Mups utilizza la piattaforma Akamai, nella maggior parte dei casi scoprire dove si è verificato un problema è un'operazione molto chiara, pertanto la società emittente della carta di credito è in grado di fornire al negozio retail informazioni precise sul problema. Di conseguenza, la gestione delle lamentele ha aiutato a rafforzare la fiducia dei negozi retail nel sistema J-Mups.



Riguardo ai piani di un ulteriore sviluppo del sistema in futuro, Kumada punta alla necessità di supportare i dispositivi mobili consumer, come gli smartphone, la cui adozione sta aumentando rapidamente.



"L'ovvio passaggio successivo sarà quello di fornire soluzioni di pagamento per il segmento delle comunicazioni mobili. Credo che vi sia un'inarrestabile tendenza verso l'uso dei dispositivi mobili consumer come terminali di pagamento o al posto delle carte di credito. Aspettiamo con entusiasmo di vedere i tipi di soluzioni che Akamai sarà in grado di fornire per diversi scenari di utilizzo con il progredire di queste tendenze", dichiara Kumada.