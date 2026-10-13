Mitsubishi UFJ NICOS Co., Ltd. ha implementato diversi brand di carte di credito, inclusi MUFG Card, DC Card, NICOS, ecc. Con un totale combinato di circa 17,31 milioni di titolari di carte e un volume annuo di transazioni tramite carta pari a 8.621,6 miliardi di yen, Mitsubishi UFJ NICOS è la più grande compagnia di carte di credito del Giappone. Collaborando con JR East Mechatronics Co., Ltd. (JREM), Mitsubishi UFJ NICOS ha sviluppato l'architettura POS di nuova generazione "J-Mups" (Joint Multi Payment Processing System); J-Mups, rilasciato online nel luglio del 2012, è un sistema di elaborazione multi-pagamento basato sul cloud per carte di credito e valute elettroniche.
J-Mups rappresenta una rivoluzione nei sistemi POS per carte di credito, che sono rimasti praticamente immutati per molti anni, e Akamai ha ricoperto un ruolo vitale nella realizzazione della creazione del nuovo sistema. Abbiamo parlato con Kenichi Kumada, Deputy Manager, Acquiring Business Development Department (responsabile in carica dell'Acquiring Network Development Group), Acquiring Business Unit, Sales & Marketing Division, Mitsubishi UFJ NICOS Co., Ltd., che è stato coinvolto nel progetto J-Mups fin dalle fasi iniziali.
Quando si utilizza una carta di credito, il sistema di pagamento con carta di credito svolge un ruolo vitale.
"Ciò che ci ha attirato di più della piattaforma Akamai era la possibilità di raggiungere elevati livelli di affidabilità e sicurezza durante l'utilizzo di Internet."Kenichi Kumada, Deputy Manager, Acquiring Business Development Department (responsabile in carica dell'Acquiring Network Development Group), Mitsubishi UFJ NICOS Co., Ltd.
La situazione
Mitsubishi UFJ NICOS Co., Ltd. ha implementato diversi brand di carte di credito, inclusi MUFG Card, DC Card, NICOS, ecc. Con un totale combinato di circa 17,31 milioni di titolari di carte e un volume annuo di transazioni tramite carta pari a 8.621,6 miliardi di yen, Mitsubishi UFJ NICOS è la più grande compagnia di carte di credito del Giappone. Collaborando con JR East Mechatronics Co., Ltd. (JREM), Mitsubishi UFJ NICOS ha sviluppato l'architettura POS di nuova generazione "J-Mups" (Joint Multi Payment Processing System); J-Mups, rilasciato online nel luglio del 2012, è un sistema di elaborazione multi-pagamento basato sul cloud per carte di credito e valute elettroniche.
La sfida
Prima del lancio di J-Mups, il Giappone usava ancora un sistema di pagamento introdotto nel 1983 che faceva affidamento sulle linee telefoniche analogiche (in seguito, ISDN). Con la crescita dell'uso dei siti web di e-commerce da parte dei clienti abituali, tali siti hanno iniziato a implementare il sistema di pagamento con carta di credito tramite Internet; tuttavia, i sistemi di pagamento usati dai negozi retail tradizionali continuano a fare affidamento sulla stessa infrastruttura usata da oltre trent'anni.
Quando si effettua un pagamento con carta di credito, la quantità di dati che viene scambiata con il centro di pagamento della società emittente della carta è molto esigua, ossia si parla di poche centinaia di byte. Tuttavia, con il vecchio sistema di pagamento, la velocità di comunicazione era davvero bassa (56 - 64 Kbps) e il completamento dell'operazione richiedeva circa 10 - 15 secondi. Inoltre, era diventato evidente che il sistema doveva essere reso più scalabile per poter soddisfare le esigenze future (inclusa la possibilità di supportare nuovi tipi di servizi di pagamento, come carte di debito e valute elettroniche). Un altro problema consisteva nel fatto che i terminali POS installati nei negozi erano molto costosi, visto che costavano circa 200 - 300.000 yen ciascuno; inoltre, se a ciò si aggiunge la necessità di pagare i costi delle telecomunicazioni per ogni singola transazione, risulta chiaro il perché i piccoli negozi di retail erano riluttanti nell'adottare i sistemi di pagamento con carta di credito. La necessità di un'ampia revisione del sistema dei pagamenti era, pertanto, un problema di fondamentale importanza per l'intero settore delle carte di credito.
Obiettivi
J-Mups era stato progettato come un sistema di nuova generazione in grado di risolvere immediatamente tutti i problemi sopra menzionati. Gli obiettivi stabiliti da J-Mups erano i seguenti:
Mantenimento dei tempi di elaborazione del settlement in due secondi
riduzione dei costi di telecomunicazione utilizzando Internet come infrastruttura di comunicazione che collega i punti vendita al dettaglio al centro di regolamento della società di carte di credito
riduzione del prezzo dei terminali POS a circa un terzo-un quarto di quello che era stato in precedenza, facendo in modo che il centro di Settlement gestisca la maggior parte delle attività precedentemente svolte dal terminale POS
Perché Akamai
Per poter raggiungere questi tre obiettivi, Mitsubishi UFJ NICOS ha scelto di usare Akamai come partner della propria infrastruttura di rete. Kumada spiega le ragioni alla base di questa scelta nel modo seguente:
"Durante la nostra discussione nella fase di pianificazione del sistema J-Mups, ciò che ci ha attirato di più della soluzione Akamai era la possibilità di raggiungere elevati livelli di affidabilità e sicurezza durante l'utilizzo di Internet." Benché i dati dei pagamenti con carta di credito siano pochi, risultano di importanza critica, il che li rende, per loro natura, fondamentalmente diversi dai dati dello streaming video di grandi dimensioni, ecc. che i servizi Akamai avevano solitamente usato in precedenza. Tuttavia, ovviamente era altrettanto importante mantenere la stabilità della sessione nei pagamenti con carta di credito, che includono piccoli volumi di dati, ma con elevati numeri di transazioni che avvengono in breve tempo, come accade per lo streaming video, ecc. Pertanto, non eravamo tanto preoccupati degli aspetti tecnici della soluzione Akamai. La trasmissione dei dati dal terminale di pagamento del negozio retail al server Akamai Edge avviene tramite Internet, ma non appena entrano nell'Akamai Intelligent Platform, i dati vengono trasmessi usando esclusivamente server e reti altamente affidabili per garantire di raggiungere, in modo rapido e sicuro, il centro di pagamento della società emittente della carta di credito; una volta elaborati, i dati vengono ritrasmessi al terminale POS del negozio seguendo il percorso inverso. Dal nostro punto di vista, si trattava di un aspetto molto importante della soluzione Akamai. Pertanto, abbiamo deciso che dovevamo adottare la soluzione Akamai per le sue caratteristiche di precisione e affidabilità".
Poiché per la prima volta l'Akamai Intelligent Platform veniva utilizzata per un sistema di pagamento con carta di credito come J-Mups, avete riscontrato problemi quando il sistema è stato introdotto per la prima volta?
"Gli sviluppatori di sistema hanno viaggiato in tutto il Giappone per eseguire test in modo da verificare che fosse davvero possibile completare l'elaborazione dei pagamenti in pochi secondi tramite la piattaforma di Akamai. I risultati dei test hanno dimostrato che, sebbene in una manciata di località era più veloce non usare la piattaforma CDN di Akamai, non vi erano località in cui l'uso di Akamai comportava una trasmissione molto lenta e, nel complesso, è stato confermato che l'uso della piattaforma CDN di Akamai assicurava performance stabili e veloci, mantenendo, al contempo, un servizio di alta qualità in modo costante", afferma Kumada.
Dopo il lancio del J-Mups, che si è dimostrato un sistema di pagamento con carta di credito rivoluzionario ed economico, ad alta velocità e molto affidabile, sono stati ricevuti tantissimi commenti positivi da parte dei commercianti che utilizzano questo sistema. Finora, la maggior parte dei commenti positivi ricevuti si riferiscono al fatto che il nuovo sistema è molto più veloce ed economico da usare. Tuttavia, considerate tutte le recenti notizie riguardo alla fuga di dati di carte di credito in tutto mondo, i commercianti stanno comprendendo sempre di più l'importanza della sicurezza, pertanto si prevede che l'elevato livello di sicurezza garantito dal sistema J-Mups sarà molto apprezzato in futuro.
L'uso della piattaforma Akamai offre vantaggi anche in termini di gestione operativa. Uno dei maggiori benefici riguarda la possibilità di identificare chiaramente i problemi quando si riceve una lamentela da un negozio retail relativamente ad un pagamento. Quando si utilizza Internet con un'ampia gamma di dispositivi di rete e provider di servizi, può risultare difficile determinare la causa precisa di un problema. Tuttavia, poiché J-Mups utilizza la piattaforma Akamai, nella maggior parte dei casi scoprire dove si è verificato un problema è un'operazione molto chiara, pertanto la società emittente della carta di credito è in grado di fornire al negozio retail informazioni precise sul problema. Di conseguenza, la gestione delle lamentele ha aiutato a rafforzare la fiducia dei negozi retail nel sistema J-Mups.
Riguardo ai piani di un ulteriore sviluppo del sistema in futuro, Kumada punta alla necessità di supportare i dispositivi mobili consumer, come gli smartphone, la cui adozione sta aumentando rapidamente.
"L'ovvio passaggio successivo sarà quello di fornire soluzioni di pagamento per il segmento delle comunicazioni mobili. Credo che vi sia un'inarrestabile tendenza verso l'uso dei dispositivi mobili consumer come terminali di pagamento o al posto delle carte di credito. Aspettiamo con entusiasmo di vedere i tipi di soluzioni che Akamai sarà in grado di fornire per diversi scenari di utilizzo con il progredire di queste tendenze", dichiara Kumada.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.