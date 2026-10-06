Rapyd 的主要产品是其公共支付 API，该 API 可全天候处理数十亿美元的交易。即使是微不足道的中断、欺诈或滥用事件，也可能会造成数百万美元的收入损失、巨大的补救成本，并让用户失去对 Rapyd 及其客户的信任。

尽管 Rapyd 运行着一个活跃的漏洞赏金计划，实现了 Web 应用程序防火墙的高度定制化，并将 API 安全防护视为任务关键型优先事项，然而，其 API 对安全团队来说仍是一个黑匣子。他们缺乏对 API 使用和行为的高精度监测能力，不了解业务逻辑，且很难实时识别攻击，更不必说阻止攻击。

因此，Rapyd 的安全团队需要一种更好的方法来保护公共 API 及其数百个内部 API —— 这些 API 存在于一个在云端运行且覆盖全球的高度复杂系统之中。这意味着要专门构建一个 API 安全解决方案，且该解决方案具备现有基础架构（包括 API 网关）无法提供的监测能力。具体来说，他们需要：