Rapyd의 주요 제품은 연중무휴 24시간 수십억 달러의 거래를 처리하는 퍼블릭 결제 API입니다. 사소한 중단, 사기 또는 악용 사례라도 수백만 달러의 매출 손실, 막대한 복구 비용, Rapyd와 고객 모두의 고객 신뢰 하락을 초래할 수 있습니다.

Rapyd는 활발한 버그 바운티 프로그램을 운영하고, 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)을 대폭 사용자 정의하고, API 보안을 미션 크리티컬한 것으로 간주했지만 보안팀에 API는 블랙박스와 같았습니다. API 사용 및 행동에 대한 정밀한 가시성이 부족했고, 비즈니스 로직을 알 수 없었고, 공격 차단은 물론 실시간으로 식별하기도 어려웠습니다.

따라서 Rapyd의 보안팀은 글로벌 규모로 클라우드에서 운영되는 매우 복잡한 시스템에서 퍼블릭 API와 수백 개의 내부 API를 모두 보호하기 위한 더 나은 방법이 필요했습니다. 즉, API 게이트웨이를 포함한 기존 인프라의 가시성 공백이 없는 특수 목적의 API 보안 솔루션이 필요했습니다. Rapyd의 보안팀이 특별히 필요로 했던 것은 다음과 같습니다.