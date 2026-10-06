Rapydの主力製品は、24時間体制で、数十億ドル規模の取引を処理するパブリック決済APIです。わずかな障害や不正行為、悪用であっても、数百万ドルもの収益損失、多額の修復コスト、そしてRapydとその顧客の両者に対する顧客信頼の喪失につながる可能性があります。

Rapydは、バグ報奨金プログラムを活発に実施し、Webアプリケーションファイアウォール（WAF）を大幅にカスタマイズし、APIセキュリティをミッションクリティカルであると位置づけていますが、そのAPIはセキュリティチームにとってブラックボックスでした。APIの使用やふるまいに関するきめ細かい可視性が欠如しており、ビジネスロジックが不明で、攻撃をリアルタイムで特定（ましてや阻止）することは困難でした。

そのため、Rapydのセキュリティチームは、パブリックAPIと数百に及ぶ内部APIの両方を、グローバル規模のクラウド上で動作する非常に複雑なシステムで保護するためのより優れた方法を必要としていました。つまり、APIゲートウェイを含む既存のインフラの可視性のギャップを埋める、特注のAPIセキュリティソリューションが必要でした。具体的には、以下の機能です。