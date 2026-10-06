Le principal produit de Rapyd est son API de paiement public, qui traite des milliards de dollars de transactions 24 h/24, 7 j/7. Même des perturbations, fraudes ou abus mineurs peuvent se traduire par des millions de dollars de perte de revenus, des coûts de réhabilitation importants et une perte de confiance des clients, tant pour Rapyd que pour ses clients.

Bien que Rapyd ait mis en place un programme de recherche de bugs, que l'entreprise ait fortement personnalisé son pare-feu d'application Web (WAF) et qu'elle considère la sécurité des API comme essentielle, ses API étaient la bête noire de son équipe de sécurité. L'équipe manquait de visibilité granulaire sur l'utilisation et le comportement des API, la logique d'entreprise était inconnue et il était difficile d'identifier (et encore plus d'arrêter) les attaques en temps réel.

L'équipe de sécurité de Rapyd avait donc besoin d'un meilleur moyen de sécuriser à la fois son API publique et ses centaines d'API internes dans un système très complexe qui fonctionne dans le cloud à l'échelle mondiale. Cela impliquait la mise en place d'une solution de sécurité des API spéciale qui ne présentait pas les lacunes de visibilité de l'infrastructure existante, qui comprenait des passerelles d'API. L'équipe avait spécifiquement besoin des éléments suivants :