Rapyd est le moyen le plus rapide d'effectuer des paiements locaux partout dans le monde ; il permet aux entreprises du monde entier d'accéder aux marchés plus rapidement que jamais. En utilisant le réseau de paiement de pointe de Rapyd et la plateforme de services de technologie financière, les entreprises et les internautes peuvent effectuer des transactions locales, et d'un pays à l'autre, sur n'importe quel marché.
La plateforme Rapyd unifie les systèmes de paiement fragmentés dans le monde entier en regroupant plus de 900 modes de paiement dans plus de 100 pays.