A Rapyd é a maneira mais rápida de viabilizar pagamentos locais em qualquer lugar do mundo, permitindo que empresas globais tenham acesso a mercados mais rapidamente do que nunca. Ao usar a inigualável rede de pagamentos e a plataforma de fintech como serviço da Rapyd, as empresas e os consumidores podem realizar transações locais e internacionais em qualquer mercado.
A plataforma Rapyd está unificando sistemas de pagamento fragmentados em todo o mundo através de mais de 900 métodos de pagamento em mais de 100 países.