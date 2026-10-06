O principal produto da Rapyd é sua API pública de pagamentos, que gerencia bilhões de dólares de transações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo casos pequenos de interrupções, fraudes ou violações podem significar milhões de dólares em perda de receita, custos significativos de remediação e perda de confiança do cliente para a Rapyd e para seus clientes.

Embora a Rapyd execute um programa de recompensas por bugs, tenha personalizado significativamente seu firewall de aplicativos da Web (WAF) e dê extrema importância à segurança de APIs, suas APIs eram um enigma para sua equipe de segurança. Eles não tinham visibilidade granular do uso e do comportamento das APIs, a lógica de negócios era desconhecida e era difícil identificar (muito menos parar) ataques em tempo real.

Consequentemente, a equipe de segurança da Rapyd precisava de uma maneira melhor de proteger suas APIs públicas e suas centenas de APIs internas em um sistema altamente complexo que opera na nuvem em escala global. Para isso, era necessária uma solução de segurança de APIs dedicada que não tivesse as lacunas de visibilidade de sua infraestrutura existente, que incluía gateways de API. A empresa precisava especificamente de: