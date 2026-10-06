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Rapyd

 Empresa global de pagamentos ganha visibilidade de riscos a APIs e protege-se contra ameaças a APIs

Logotipo da Rapyd

Localização

Estados Unidos
rapyd.net

Setor

Serviços financeiros

Principais impactos

  • Visibilidade aprimorada 
  • Vulnerabilidades identificadas
  • Segurança fortalecida

Solução

API Security
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A Rapyd é a maneira mais rápida de viabilizar pagamentos locais em qualquer lugar do mundo, permitindo que empresas globais tenham acesso a mercados mais rapidamente do que nunca. Ao usar a inigualável rede de pagamentos e a plataforma de fintech como serviço da Rapyd, as empresas e os consumidores podem realizar transações locais e internacionais em qualquer mercado.

A plataforma Rapyd está unificando sistemas de pagamento fragmentados em todo o mundo através de mais de  900 métodos de pagamento em mais de 100 países.

Visibilidade de riscos e sinais de ataque a APIs

O principal produto da Rapyd é sua API pública de pagamentos, que gerencia bilhões de dólares de transações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo casos pequenos de interrupções, fraudes ou violações podem significar milhões de dólares em perda de receita, custos significativos de remediação e perda de confiança do cliente para a Rapyd e para seus clientes.

Embora a Rapyd execute um programa de recompensas por bugs, tenha personalizado significativamente seu firewall de aplicativos da Web (WAF) e dê extrema importância à segurança de APIs, suas APIs eram um enigma para sua equipe de segurança. Eles não tinham visibilidade granular do uso e do comportamento das APIs, a lógica de negócios era desconhecida e era difícil identificar (muito menos parar) ataques em tempo real.

Consequentemente, a equipe de segurança da Rapyd precisava de uma maneira melhor de proteger suas APIs públicas e suas centenas de APIs internas em um sistema altamente complexo que opera na nuvem em escala global. Para isso, era necessária uma solução de segurança de APIs dedicada que não tivesse as lacunas de visibilidade de sua infraestrutura existente, que incluía gateways de API. A empresa precisava especificamente de:

  • Um inventário granular de todas as suas APIs
  • Visibilidade dos erros de codificação ou configurações incorretas de API que geravam vulnerabilidades em sua postura de segurança
  • Alertas priorizados de forma inteligente para que os analistas de segurança pudessem se concentrar nos riscos mais relevantes
  • Recursos de automação e integração necessários para interromper ataques

Soluções para proteger APIs e inovações em pagamentos

O CISO da Rapyd avaliou várias soluções dedicadas de segurança de APIs, incluindo de fornecedores de longa atuação. No entanto, a maioria ficou aquém em termos de fornecimento de segurança completa de APIs porque não tinha recursos importantes, como captura completa de pacotes para análise profunda do comportamento dos invasores e visibilidade além do tráfego e de anomalias em sua postura global de segurança de APIs.

Em meio a diversos fornecedores de alguns recursos de segurança de APIs, a Noname Security (agora uma empresa Akamai) oferecia a combinação entre visibilidade abrangente do código à produção, capacidade de descoberta, automação, integrações e detecção de anomalias baseada em comportamento de que a Rapyd precisava. Desde a primeira reunião, a Noname Security demonstrou intenso foco no cliente, alto nível de especialização e liderança no setor.

Depois de avaliar a combinação oferecida por cada fornecedor entre recursos de produtos e equipe, a Akamai foi a escolha óbvia. A equipe do CISO implantou rapidamente a Noname API Security Platform (agora parte do Akamai API Security), incluindo gerenciamento de postura, proteção de tempo de execução e Active Testing em uma solução unificada, em todas as suas regiões AWS globais.

Resultados

Com o Akamai API Security, a Rapyd pode proteger suas APIs e ativos críticos contra ataques cibernéticos com:

  • Prevenção, detecção e resposta comportamentais de APIs com facilidade, eficácia e precisão
  • Uso eficaz de recursos para reduzir o risco do ambiente de forma proativa
  • Evidência de controle de segurança e demonstração de conformidade
  • Gerenciamento seguro de dados confidenciais e da exposição a riscos de terceiros

A Rapyd agora pode expandir seus negócios globais com confiança de forma rápida e segura, já que dados reais de ataques bloqueados e vulnerabilidades de produção embasam suas iniciativas de desenvolvimento, e novos códigos podem ser facilmente testados antes de serem lançados. A Rapyd também terá total liberdade arquitetônica para implantar o Akamai API Security como totalmente baseado na nuvem, totalmente no local ou qualquer combinação híbrida conforme necessário, à medida que continua se expandindo para novos mercados e ambientes regulatórios.

Sobre a Rapyd

A Rapyd permite que você construa com ousadia. Impulsione o comércio global com todas as ferramentas de que sua empresa precisa para criar experiências de pagamento e fintech em todos os lugares. Desde organizações da Fortune 500 até ambiciosas startups de negócios e tecnologia, nossa rede de pagamentos e poderosa plataforma fintech facilitam efetuar o pagamento de fornecedores e receber pagamentos de clientes, local ou internacionalmente.

Com escritórios em todo o mundo, incluindo Tel Aviv, Dubai, Londres, Islândia, São Francisco, Miami, Hong Kong e Singapura, sabemos o que é preciso para facilitar cada vez mais o comércio internacional. A Rapyd simplifica os pagamentos para que você possa se concentrar no desenvolvimento dos negócios. Para saber mais sobre a empresa que está acelerando a revolução da fintech como serviço, visite www.rapyd.net, leia seu blog ou siga-a no LinkedIn e no X.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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