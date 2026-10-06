Il CISO di Rapyd, durante la valutazione di varie soluzioni per la sicurezza delle API note e appositamente progettate, anche fornite da vendor di comprovata esperienza, si era reso conto che la maggior parte di esse non riuscivano a fornire una sicurezza completa delle API perché non offrivano importanti funzionalità, come l'acquisizione completa dei pacchetti per un'analisi approfondita del comportamento dei criminali e una visibilità non limitata al traffico e alle anomalie del sistema di sicurezza delle API a livello globale.

Tra i vari vendor che offrono alcune funzioni per la sicurezza delle API, Noname Security (ora acquisita da Akamai) è risultata in grado di fornire la combinazione di funzionalità di cui Rapyd aveva bisogno: visibilità completa, dal codice alla produzione, identificazione, automazione, integrazione e rilevamento delle anomalie in base al comportamento. Fin dal primo incontro, Noname Security ha dimostrato una profonda focalizzazione sul cliente, un eccellente livello di competenze e un'elevata conoscenza del settore.

Dopo aver valutato le funzionalità dei prodotti e dei team offerte da ciascun vendor, Akamai si è imposta come la migliore soluzione. Il team del CISO ha rapidamente implementato la piattaforma Noname API Security (ora parte di Akamai API Security), incluse le funzionalità di gestione del sistema delle API, protezione del runtime e Active Testing in una soluzione unificata, in tutte le sue aree AWS a livello globale.