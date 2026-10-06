Rapyd è l'azienda che offre il modo più rapido per effettuare pagamenti locali ovunque, consentendo alle aziende di tutto il mondo di accedere ai mercati desiderati più rapidamente che mai. Tramite l'impareggiabile rete di pagamenti e la piattaforma FaaS (Fintech-as-a-Service) di cui dispone Rapyd, aziende e consumatori possono effettuare transazioni a livello locale e internazionale in qualsiasi mercato.
La piattaforma di Rapyd sta unificando sistemi di pagamento frammentati in tutto il mondo, riunendo più di 900 metodi di pagamento in oltre 100 paesi.