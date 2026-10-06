Das wichtigste Produkt von Rapyd ist eine API für öffentliche Zahlungen, die rund um die Uhr Transaktionen in Milliardenhöhe abwickelt. Selbst geringfügige Störungen, Betrugs- oder Missbrauchsvorfälle könnten zu Umsatzeinbußen in Millionenhöhe, erheblichen Wiederherstellungskosten und einem Verlust des Kundenvertrauens für Rapyd und seine Kunden führen.

Obwohl Rapyd über ein aktives Bug-Bounty-Programm verfügt, seine Web Application Firewall (WAF) stark angepasst hat und die API-Sicherheit als unternehmenskritisch betrachtet, waren die APIs des Unternehmens eine Blackbox für das Sicherheitsteam. Es fehlte granulare Transparenz in den Bereichen API-Nutzung und -Verhalten, die Geschäftslogik war unbekannt und es war schwierig, Angriffe in Echtzeit zu identifizieren (und noch schwerer, sie abzuwehren).

Daher benötigte das Sicherheitsteam von Rapyd eine bessere Möglichkeit, sowohl die öffentliche API als auch die Hunderten internen APIs in einem hochkomplexen System zu schützen, das global in der Cloud betrieben wird. Dies bedeutete eine speziell entwickelte API-Sicherheitslösung, die nicht dieselben Transparenzlücken der vorhandenen Infrastruktur aufwies, zu der auch API-Gateways gehörten. Insbesondere benötigte Rapyd Folgendes: