Rapyd bietet die schnellste und einfachste Möglichkeit, lokale Zahlungen in jedem Land der Welt zu tätigen, und ermöglicht es Unternehmen überall auf der Welt, schneller als je zuvor Zugang zu neuen Märkten zu erhalten. Mit dem beispiellosen Zahlungsnetzwerk und der Finanzdienstleistungsplattform von Rapyd können Unternehmen und Verbraucher in allen Märkten lokale und grenzüberschreitende Transaktionen durchführen.
Die Rapyd-Plattform vereinheitlicht weltweit fragmentierte Zahlungssysteme, indem mehr als 900 Zahlungsmethoden in über 100 Ländern zusammengeführt werden.