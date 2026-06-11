我是 Suki Wong，我是 ACW 的高级总监
我们 ACW Distribution 是一家在香港拥有40年历史的增值经销商
我们在香港大概有250名员工
我们代理了接近40条产品线
主要涵盖网络安全
存储以及备份解决方案
在将 Akamai 的解决方案加入我们的安全解决方案之后
我们发现我们的解决方案变得非常完整
因此在我们很多的项目中
无论是用户还是合作伙伴都认为我们是不可或缺的一环
从而使得我们的营业额大大提升
通过与客户的沟通交流
我们发现很多客户会将一些非常重要的业务应用
部署在互联网上或各类应用程序中
不少企业也会开放相关 API 接口，以提升与公众及合作方的沟通效率
但需注意的是，互联网环境中的各类资源必然会暴露攻击面，使黑客有机可乘
而过去我们也经常看到有公司因为没有做好应用防护
导致敏感数据泄露，进而严重影响公众信任度
所以，应用及 API 安全已成为企业普遍关注的核心议题
相比传统安全工具
Akamai App & API Protector 的最大优势是它拥有业界最齐全的威胁情报
全球每日大约有30%的网络流量流经 Akamai
所以 Akamai 会比传统安全工具更快地获取零日漏洞
的信息或最新的网络攻击趋势
另一个优势是 App & API Protector 可以在源头阻挡恶意行为者的攻击
相对于传统安全工具大多部署在客户的数据中心
Akamai App & API Protector 可以抵挡更大规模的 DDoS 攻击，并提供100% SLA 的保证
App & API Protector 是基于 Akamai 的 CDN 构建的
所以使用 App & API Protector 的客户其实已经同时享受到
Akamai CDN 带来的顶尖性能和可靠性的好处
我觉得随着 API 的使用越来越多
客户的意识很快会从如何使用 API 转变为如何保护 API 的安全
因为 API 所传输的，是客户最敏感和最重要的数据
而传统安全工具例如 Web 应用程序防火墙 (WAF） 、 API 网关
实际上都没有针对 API 业务逻辑来抵御 OWASP 十大 API 攻击
Akamai 的 API Security 就可以提供一个最全面的方案
可以一站式保障整个 API 的生命周期
进入 AI 时代，再加上全球数据电子化
我们会看到无论是在 AI 安全还是 API Security 上面，都会有一定的需求
那么我们会看到暂时来说很多用户都忽略了在这一方面的需要
我们会和 Akamai 一起在这方面多做些推广和教育
力求让我们的用户都注意到这方面的需求和这方面的危险性
以达到我们一起双赢的局面
再过几个月就是我们 ACW 成立 40周年的里程碑
而 Akamai 也是在市场上拥有一家历史悠久的公司
那么我想我们两家公司加在一起绝对是可以代表无论是我们公司的实力
我们公司的前瞻性还是稳定性
我们都希望将我们两家公司这方面的优势结合在一起
不仅向市场传递未来行业发展的清晰方向
更能为所有客户持续提供卓越的产品与服务支持