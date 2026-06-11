在与客户的交流中，ACW Distribution 发现许多企业将核心应用程序部署在互联网上，并通过开放API提升与公众及合作伙伴的沟通效率。然而，互联网资源的暴露面扩大了黑客攻击的风险，ACW Distribution 曾多次目睹企业因应用防护不足导致敏感数据泄露，进而引发公众信任危机。因此，应用与 API 安全已成为企业普遍关注的焦点。



在这一背景下，Akamai 的 App & API Protector 以及API Security 展现出显著优势：依托全球每日约30%的网络流量，拥有业界最全面的威胁情报网络，可实时获取零日漏洞及最新攻击趋势。此外，该产品能在攻击源头进行拦截，相较于传统安全工具（通常部署于客户数据中心），能更高效抵御大规模 DDoS 攻击，并提供100%的SLA保障。

ACW Distribution 曾服务一家客户，该客户原采用传统本地 Web 应用防火墙（WAF），面临多重挑战：一方面，本地 WAF 难以应对当前日益复杂的 DDoS 攻击；另一方面，传统 WAF 需客户投入大量时间进行策略精细化调优，运维成本高昂。为此，ACW Distribution 为客户推荐了 Akamai 的 Application & API Protector 解决方案。该方案通过云端部署，无需客户购置物理设备，即可依托 Akamai 全球领先的 CDN 网络，实现 DDoS 攻击防护能力的显著提升。



在安全防护层面，Application & API Protector 进一步引入 AI 驱动的自动调优功能。系统基于实时网络流量分析，自动生成 WAF 策略优化建议，客户仅需审核并确认建议，即可完成策略调优流程。这一创新机制大幅降低了客户在 WAF 管理方面的时间投入，使安全运维更加高效、精准。