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ACW Distribution 为客户提供高效、精准的安全防护

基于 Akamai Application & API Protector, 抵御更大规模的 DDoS 攻击，并提供100%的 SLA 保证。

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Akamai 是市场的领导者，使用他们的产品不仅为客户带来更安全、可靠和快速的体验，也为我们带来了一定程度的业务增长。

ACW Distribution Director - Storage & Security，Suki Wong

全球经济波动下的韧性业务新范式

ACW Distribution 是一家扎根香港40年的 VAD（增值分销商），现有员工约250人，代理30-40款以企业级产品为核心的产品线，主要覆盖网络安全、备份及存储解决方案领域。面对全球市场环境的动态调整，ACW Distribution 迫切需要构建更具韧性的业务模式——以更低的人力成本和更安全的方式为项目提供最专业的服务。为此，ACW Distribution 通过 Akamai  Application & API Protector 的 AI 驱动自动调优功能，实现 WAF 策略的智能管理，大幅减少运维成本；同时借助 Akamai CDN 的全球加速网络，确保服务高效覆盖海外市场，提升终端用户体验。

从品牌契合到产品互补，ACW Distribution 选择与 Akamai 合作

ACW Distribution 与 Akamai 合作，源于对 Akamai 的长期关注。获悉 Akamai在香港销售模式转向渠道为先，ACW Distribution 评估发现其产品线非常专业且与 ACW Distribution 自身现有解决方案高度契合，尤其是Akamai 旗舰产品 App and API 安全在技术及全面性上填补了 ACW Distribution 此前未覆盖的领域。鉴于全球 API 攻击日益严峻而客户保护应用尚未普及，双方一拍即合，展开合作。

Akamai 的旗舰产品 API Security 在技术实现与安全覆盖的全面性上，均填补了我们此前未重点布局的领域。加之全球范围内 API 攻击态势日益严峻，而客户端的 API 防护应用尚未普及，这些因素共同凸显了 Akamai 的独特价值。通过与 Akamai 合作，我们能为客户提供更全面的安全防护。

ACW Distribution Director - Storage & Security，Suki Wong

从数据泄露到全面防护，Akamai 重塑企业安全边界

在与客户的交流中，ACW Distribution 发现许多企业将核心应用程序部署在互联网上，并通过开放API提升与公众及合作伙伴的沟通效率。然而，互联网资源的暴露面扩大了黑客攻击的风险，ACW Distribution 曾多次目睹企业因应用防护不足导致敏感数据泄露，进而引发公众信任危机。因此，应用与 API 安全已成为企业普遍关注的焦点。

在这一背景下，Akamai 的 App & API Protector 以及API Security 展现出显著优势：依托全球每日约30%的网络流量，拥有业界最全面的威胁情报网络，可实时获取零日漏洞及最新攻击趋势。此外，该产品能在攻击源头进行拦截，相较于传统安全工具（通常部署于客户数据中心），能更高效抵御大规模 DDoS 攻击，并提供100%的SLA保障。

 

ACW Distribution 曾服务一家客户，该客户原采用传统本地 Web 应用防火墙（WAF），面临多重挑战：一方面，本地 WAF 难以应对当前日益复杂的 DDoS 攻击；另一方面，传统 WAF 需客户投入大量时间进行策略精细化调优，运维成本高昂。为此，ACW Distribution 为客户推荐了 Akamai 的 Application & API Protector 解决方案。该方案通过云端部署，无需客户购置物理设备，即可依托 Akamai 全球领先的 CDN 网络，实现 DDoS 攻击防护能力的显著提升。


在安全防护层面，Application & API Protector 进一步引入 AI 驱动的自动调优功能。系统基于实时网络流量分析，自动生成 WAF 策略优化建议，客户仅需审核并确认建议，即可完成策略调优流程。这一创新机制大幅降低了客户在 WAF 管理方面的时间投入，使安全运维更加高效、精准。

App & API Protector 可以在源头拦截恶意攻击。传统安全工具通常部署在客户的数据中心，而 App & API Protector 能抵御更大规模的 DDoS 攻击，并提供100%的 SLA（服务等级协议）保证。

ACW Distribution Consulting Manager,  Jason Leung

从本地缓存到全球覆盖：Akamai CDN赋能全球应用访问

Akamai 的 App & API Protector 依托其全球领先的 CDN 网络，为客户提供兼具顶尖性能与可靠性的安全防护方案。在性能层面，通过 Akamai CDN 的智能加速与内容缓存机制，显著提升终端用户访问速度，即便海外用户也能流畅体验应用；在可靠性层面，得益于 Akamai CDN 的分布式架构，客户应用内容同步存储于全球数十万台服务器，有效规避单点故障风险，从而确保 App & API Protector 方案实现100%的 SLA 保障，为客户应用提供最高级别的稳定运行支持。

总体来讲，Akamai 解决方案对代理商来说不仅能够通过高性能安全防护能力吸引高价值客户群体，助力其在市场竞争中占据更大份额，同时作为关键基础设施服务，还为代理商创造了交叉销售机会。通过整合服务资源，该方案可有效提升客户粘性，降低客户流失风险；而对客户而言，则能够显著增强网络安全防护能力，减少因网络攻击导致的业务中断风险，进而降低潜在经济损失。

未来展望

未来，ACW Distribution 将与 Akamai 深化安全与计算领域的战略合作，持续拓展边缘计算能力。依托Akamai 的零信任架构与API安全技术，结合其原生 CDN 网络优势，双方将共同推动边缘计算落地，实现应用响应速度的显著提升与攻击源头的精准拦截。这一合作正是将安全与计算能力带到边缘的实践，为数字化转型注入新动能。

我认为"SBA"充分体现了 Akamai 的价值——“Strategic Buffer ”指的是缓冲攻击和成本优化， “Accelerator ”代表效能加速和业务加速。

ACW Distribution Director - Storage & Security，Suki Wong

我是 Suki Wong，我是 ACW 的高级总监  

我们 ACW Distribution 是一家在香港拥有40年历史的增值经销商  

我们在香港大概有250名员工  

我们代理了接近40条产品线  

主要涵盖网络安全  

存储以及备份解决方案  

在将 Akamai 的解决方案加入我们的安全解决方案之后  

我们发现我们的解决方案变得非常完整  

因此在我们很多的项目中  

无论是用户还是合作伙伴都认为我们是不可或缺的一环  

从而使得我们的营业额大大提升  

通过与客户的沟通交流  

我们发现很多客户会将一些非常重要的业务应用  

部署在互联网上或各类应用程序中  

不少企业也会开放相关 API 接口，以提升与公众及合作方的沟通效率  

但需注意的是，互联网环境中的各类资源必然会暴露攻击面，使黑客有机可乘  

而过去我们也经常看到有公司因为没有做好应用防护  

导致敏感数据泄露，进而严重影响公众信任度  

所以，应用及 API 安全已成为企业普遍关注的核心议题  

相比传统安全工具  

Akamai App & API Protector 的最大优势是它拥有业界最齐全的威胁情报  

全球每日大约有30%的网络流量流经 Akamai  

所以 Akamai 会比传统安全工具更快地获取零日漏洞  

的信息或最新的网络攻击趋势  

另一个优势是 App & API Protector 可以在源头阻挡恶意行为者的攻击  

相对于传统安全工具大多部署在客户的数据中心  

Akamai App & API Protector 可以抵挡更大规模的 DDoS 攻击，并提供100%  SLA 的保证  

App & API Protector 是基于 Akamai 的 CDN 构建的  

所以使用 App & API Protector 的客户其实已经同时享受到  

Akamai CDN 带来的顶尖性能和可靠性的好处  

我觉得随着 API 的使用越来越多  

客户的意识很快会从如何使用 API 转变为如何保护 API 的安全  

因为 API 所传输的，是客户最敏感和最重要的数据  

而传统安全工具例如 Web 应用程序防火墙 (WAF） 、 API 网关  

实际上都没有针对 API 业务逻辑来抵御 OWASP 十大 API 攻击  

Akamai 的 API Security 就可以提供一个最全面的方案  

可以一站式保障整个 API 的生命周期  

进入 AI 时代，再加上全球数据电子化  

我们会看到无论是在 AI 安全还是 API Security 上面，都会有一定的需求  

那么我们会看到暂时来说很多用户都忽略了在这一方面的需要  

我们会和 Akamai 一起在这方面多做些推广和教育  

力求让我们的用户都注意到这方面的需求和这方面的危险性  

以达到我们一起双赢的局面  

再过几个月就是我们 ACW 成立 40周年的里程碑  

而 Akamai 也是在市场上拥有一家历史悠久的公司  

那么我想我们两家公司加在一起绝对是可以代表无论是我们公司的实力  

我们公司的前瞻性还是稳定性  

我们都希望将我们两家公司这方面的优势结合在一起  

不仅向市场传递未来行业发展的清晰方向  

更能为所有客户持续提供卓越的产品与服务支持  

ACW Distribution 简介

ACW Distribution（香港）有限公司自1986年成立以来，拥有悠久的历史。作为行业的先驱，持续提供最先进的信息科技解决方案。多年来，ACW Distribution 凭借整合市场上“最佳类别”（best-of-breed）产品而建立了坚实的口碑。

ACW Distribution 以能够通过本地区完善的培训与认证渠道合作伙伴网络，将这些产品交付给最终用户而感到自豪，因此成为信息科技行业中值得信赖且可靠的合作伙伴。

Akamai 简介

Akamai 是一家致力于支持并保护在线业务的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 全栈式的云计算解决方案依托全球广泛分布的平台，提供高性能且经济实惠的服务。全球多家企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性、扩展性和专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

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