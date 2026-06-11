Akamai adquirirá LayerX para reforzar el control de uso de IA en cualquier navegador. Obtener detalles
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Comience al instante con 100 USD en créditos de Akamai Cloud

Amplíe con mayor rapidez. Gaste de manera predecible.

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Amplíe rápidamente sin depender de un proveedor

Las empresas en crecimiento necesitan una infraestructura que crezca con ellas. Akamai Cloud se implementa de forma rápida y ofrece precios transparentes y un alcance global sin depender de un único proveedor.

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Poder para ampliar; libertad para construir

Cree una única vez, amplíe de forma eficiente y controle tanto los costes como la arquitectura.

Diseñe más rápido

Implemente recursos informáticos y despliegue Kubernetes en cuestión de segundos con API, CLI o Terraform. Sin capas innecesarias que le ralenticen.

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Malgaste menos

Pague tarifas planas por hora, con costes de salida de datos más bajos y un límite mensual. controlar el gasto y evitar sorpresas.

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Mantenga la flexibilidad

Utilice herramientas de código abierto para migrar las cargas de trabajo entre distintas nubes, sin tener que reescribir el código ni adaptar la arquitectura.

Implementar un servidor

Resultados reales en equipos pequeños, según G2

Implementación entre un 26 y un 58 % más rápida

Implemente Akamai Cloud en menos de un mes y medio gracias a una configuración mucho más sencilla que AWS y Azure.*

Rentabilidad entre un 50 y un 56 % más rápida

Rentabilice la inversión en unos 8 meses con precios predecibles y una adopción mucho más rápida.

Implementación interna del 89 %

Despliegue la solución con su propio equipo para mantener el control y gestionar internamente los costes de la nube.

* Según los informes de invierno de 2026 de G2.

Nombrado proveedor líder de IaaS

Easiest Setup, Small Business, Winter 2026

G2: Configuración más sencilla

Best ROI, Mid-Market, Winter 2026

G2: Mejor ROI estimado

Easiest to use, Mid-Market, Winter 2026

G2: Solución más fácil de usar

Most Implementable, Mid-Market, Winter 2026

G2: Solución más fácil de implementar

* Consulte Reglas y condiciones de canje de promociones

Siguientes pasos