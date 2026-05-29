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Évolution rapide sans dépendance

Les entreprises en pleine croissance ont besoin d'une infrastructure qui évolue à leur rythme. Akamai Cloud offre un déploiement rapide, une tarification transparente et une portée mondiale sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

J'en profite

La capacité de monter en charge. La liberté de construire.

Créez une seule fois et évoluez efficacement, tout en gardant le contrôle de votre architecture et de vos coûts.

Créez plus rapidement

Provisionnez des ressources de calcul et Kubernetes en quelques secondes avec une API, une interface de ligne de commande ou Terraform. Sans couche supplémentaire pour vous ralentir.

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Réduisez vos pertes

Payez des tarifs horaires fixes avec des frais de sortie plus bas et un plafond mensuel. Maîtrisez vos dépenses sans dépassements surprises.

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Restez flexible

Utilisez des outils open source pour migrer vos charges de travail entre clouds, sans avoir à réécrire votre code.

Déployer un serveur

Résultats attestés par de petites équipes sur G2

Déploiement 26 à 58 % plus rapide

Passez en production en près de 1,4 mois grâce à une configuration simplifiée, plus rapide qu'avec AWS ou Azure*.

Rentabilisation 50 à 56 % plus rapide

Obtenez un retour sur investissement au bout d'environ 8 mois grâce à des tarifs prévisibles et une montée en charge plus rapide.

Déploiement interne à 89 %

Déployez avec votre propre équipe pour garder le contrôle et les coûts liés au cloud en interne.

*D'après les rapports d'hiver 2026 de G2.

Classé parmi les plus grands fournisseurs IaaS

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G2 : configuration la plus simple

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G2 : le meilleur retour sur investissement estimé

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G2 : le plus facile à utiliser

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G2 : le plus facile à mettre en œuvre

*Voir les Conditions générales pour l'utilisation des promotions

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