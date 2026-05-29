Ao fornecer seu endereço de e-mail ou usar um provedor de login único para criar uma conta, você declara que concorda com nossos Termos de Serviço e que leu nossa Política de Privacidade e Política de Cookies.
Dimensione rapidamente sem dependência
As empresas em crescimento precisam de uma infraestrutura que acompanhe o ritmo. A Akamai Cloud oferece implantação rápida, preços transparentes e alcance global sem dependência de fornecedores.
O poder de dimensionar. A liberdade de criar.
Crie uma vez, dimensione com eficiência e mantenha o controle de sua arquitetura e custos.
Resultados comprovados de pequenas equipes na G2
*Baseado nos relatórios da G2 do primeiro trimestre de 2026.