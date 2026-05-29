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As empresas em crescimento precisam de uma infraestrutura que acompanhe o ritmo. A Akamai Cloud oferece implantação rápida, preços transparentes e alcance global sem dependência de fornecedores.

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Gaste menos

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Mantenha a flexibilidade

Use ferramentas de código aberto para mover workloads entre nuvens sem reescritas forçadas.

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Resultados comprovados de pequenas equipes na G2

26–58% mais rapidez de implantação

Inicie suas operações em cerca de 1,4 mês com uma configuração simplificada em comparação à AWS e ao Azure.*

50–56% mais rapidez de tempo de retorno

Alcance o ROI em cerca de 8 meses com preços previsíveis e aceleração mais rápida.

89% de implantação interna

Implante com sua própria equipe para manter o controle e manter os custos de nuvem internos.

*Baseado nos relatórios da G2 do primeiro trimestre de 2026.

Classificada como uma provedora de IaaS líder do setor

Easiest Setup, Small Business, Winter 2026

A mais fácil configuração segundo a G2

Best ROI, Mid-Market, Winter 2026

A melhor estimativa de ROI segundo a G2

Easiest to use, Mid-Market, Winter 2026

A maior facilidade de uso segundo a G2

Most Implementable, Mid-Market, Winter 2026

A mais implementável segundo a G2

*Consulte as regras e condições de resgate de promoções

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