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Risultati comprovati da piccoli team sulla G2
*In base ai rapporti sulla G2 relativi all'inverno 2026.