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Scalabilità veloce senza dipendere da un unico fornitore

Le aziende in crescita hanno bisogno di infrastrutture scalabili in base alle loro esigenze. L'Akamai Cloud offre una rapida implementazione, prezzi trasparenti e una portata globale senza dipendere da un unico fornitore.

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La potenza di scalare. La libertà di creare.

Crea una volta, scala in modo efficiente e tieni sotto controllo sia l'architettura che i costi.

Crea più velocemente

Computing e Kubernetes in pochi secondi tramite API, CLI o Terraform. Nessun livello aggiuntivo potrà rallentare le tue attività aziendali.

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Meno sprechi

Tariffe orarie flat con costi di uscita inferiori e un limite mensile. Tieni sotto controllo i costi senza brutte sorprese.

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Flessibilità

Utilizza gli strumenti open source per spostare i carichi di lavoro tra i vari cloud senza dover riscrivere il codice.

Implementazione di server

Risultati comprovati da piccoli team sulla G2

Implementazione più veloce del 26 - 58%

La configurazione semplificata consente di rendere il sistema operativo in circa 1,4 mesi rispetto ad AWS e Azure.

Time-to-value più rapido del 50 - 56%

ROI raggiunto in circa 8 mesi con prezzi prevedibili e un aumento più rapido.

89% di implementazione in-house

Effettua l'implementazione con il tuo team per tenere sotto controllo i costi e per mantenere internamente le spese per il cloud.

*In base ai rapporti sulla G2 relativi all'inverno 2026.

Considerato un provider di soluzioni IaaS leader del settore

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La più semplice configurazione G2

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